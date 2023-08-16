Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Adu Gaya Dinar Candy vs Pamela Safitri yang Makin Panas, Saling Jambak Jelang Duel Tinju

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |01:00 WIB
Adu Gaya Dinar Candy vs Pamela Safitri yang Makin Panas, Saling Jambak Jelang Duel Tinju
Adu gaya Dinar Candy vs Pamela Safitri (Foto: IG Dinar dan Pamela)
DINAR Candy dan Pamela Safitri siap tanding tinju di acara HSS Series yang digelar di Atlas Super Club, Bali. Saat jumpa pers jelang pertandingan sudah panas, keduanya sudah sama-sama tersulut emosi. Bahkan Dinar dan Pamela saling jambak.

Awalnya Dinar Candy menantang Pamela Safitri untuk adu dada. Melihat sikap Dinar, Pamela tidak terima dan langsung menjambak Dinar. Dinar pun membalas jambakan Pamela.

Adu Gaya Dinar Candy vs Pamela Safitri

Dari video yang diunggah Dinar Candy, suasana di momen itu terlihat memanas. Bahkan ibunda Pamela untyk turun tangan menyerang Dinar dengan kata-kata.

"Kamu lupa kamu sulu sia? Ini aku tahy, kamu siapa," ujar ibunda Pamela dalam video itu.

      
