HOME WOMEN LIFE

Sambut HUT RI Ke-78, Ratusan Emak-Emak se-Jabodetabek Meriahkan Jalan Santai

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:15 WIB
Sambut HUT RI Ke-78, Ratusan Emak-Emak se-Jabodetabek Meriahkan Jalan Santai
Emak-Emak Jalan Santai Sambut HUT Ke-78 RI (Foto: Ist)
JELANG HUT Ke-78 RI, sejumlah masyarakat Indonesia turut meramaikan dengan menggelar beragam acara unik dan menarik. Seperti acara jalan santai bersama emak-emak se-Jabodetabek.

Acara bertajuk ‘Gerak Langkah Kebangsaan 2023, Defile Emak-Emak’ tersebut di gelar pada 12 Agustus 2023 lalu, di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Jalan Santai

Pembukaan acara dilakukan di Kelurahan Pondok Aren yang disambut oleh Direksi NBRS Corp dan lurah setempat.

Acara ini merupakan kegiatan untuk menguatkan semangat persatuan dan kebersamaan dalam merayakan perjalanan Indonesia selama 78 tahun kemerdekaan. Setidaknya terdapat 700-an emak-emak sejabodetabek yang turut meramaikan.

Jalan Santai

Dalam acara itu, semua emak-emak tampil heboh mengenakan beragam busana eye catching bernuansa merah putih. Mereka kemudian melangkah bersama sejauh 1.4 km.

Topik Artikel :
Jalan santai HUT ke-78 RI HUT RI
Telusuri berita women lainnya
