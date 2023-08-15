Sambut HUT RI Ke-78, Ratusan Emak-Emak se-Jabodetabek Meriahkan Jalan Santai

JELANG HUT Ke-78 RI, sejumlah masyarakat Indonesia turut meramaikan dengan menggelar beragam acara unik dan menarik. Seperti acara jalan santai bersama emak-emak se-Jabodetabek.

Acara bertajuk ‘Gerak Langkah Kebangsaan 2023, Defile Emak-Emak’ tersebut di gelar pada 12 Agustus 2023 lalu, di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Pembukaan acara dilakukan di Kelurahan Pondok Aren yang disambut oleh Direksi NBRS Corp dan lurah setempat.

Acara ini merupakan kegiatan untuk menguatkan semangat persatuan dan kebersamaan dalam merayakan perjalanan Indonesia selama 78 tahun kemerdekaan. Setidaknya terdapat 700-an emak-emak sejabodetabek yang turut meramaikan.

Dalam acara itu, semua emak-emak tampil heboh mengenakan beragam busana eye catching bernuansa merah putih. Mereka kemudian melangkah bersama sejauh 1.4 km.