HOME WOMEN LIFE

50 Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Momen 17 Agustus

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:06 WIB
50 Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Momen 17 Agustus
Ilustrasi nama bayi yang lahir pada 17 Agustus (Foto: Freepik)
A
A
A

TERDAPAT 50 nama bayi perempuan yang lahir di momen 17 Agustus untuk rekomendasi bagi para calon orangtua. Karena selain indah, nama bayi perempuan berikut juga mengandung makna yang mendalam sesuai dengan tanggal kelahirannya.

Nama merupakan sebuah doa, maka orangtua perlu mempertimbangkan pemilihan nama untuk si buah hati. Khususnya untuk bayi perempuan yang lahir pada 17 Agustus. Tentu tidak mudah merangkai nama bagi bayi perempuan yang memiliki kaitan dengan perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pemilihan nama berdasarkan momen kemerdekaan sewajarnya mengandung arti semangat juang yang terinspirasi dari pengorbanan pahlawan.

Berikut 50 nama bayi perempuan yang lahir di momen 17 Agustus dengan makna mendalam:

Halaman:
1 2 3
      
