Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

30 Ucapan Hari Kemerdekaan RI ke-78 di 17 Agustus 2023 Bermakna Spesial

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |20:50 WIB
30 Ucapan Hari Kemerdekaan RI ke-78 di 17 Agustus 2023 Bermakna Spesial
Ilustrasi ucapan hari kemerdekaan RI ke 78 (Foto: Istimewa)
A
A
A

UCAPAN Hari Kemerdekaan RI ke-78 di 17 Agustus bermakna akan menjadi sangat penting untuk dipakai pada sosial media atau dikirim kepada relasi kantor.

Pasalnya, momen 17 Agustus merupakan kebanggaan yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Indonesia, baik yang tinggal di pelosok desa hingga bermukim di luar negeri.

Perayaan 17 Agustus diperingati sebagai kemerdekaan Indonesia. Upacara bendera sejak usia sekolah turut memupuk rasa nasionalisme pada hari kemerdekaan.

Masyarakat pun akan merayakannya dengan suka cita. Mulai dari upacara bendera hingga perlombaan yang menghibur.

Ucapan Hari Kemerdekaan RI ke-78 kali ini sudah seharusnya bukan hanya sekadar kata-kata, tapi disertai semangat cinta Tanah Air yang tulus.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/612/3163361//dj_kimberly-csHC_large.jpg
DJ Kimberly Kenang Momen saat Menjadi Pasukan Pengibar Bendera di Masa SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/525/3162554//polda_jabar-DbEw_large.jpg
Sambut HUT ke-80 RI, Polda Jabar Kibarkan Bendera Merah Putih di Puncak Gunung Ciremai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162134//istana_kepresidenan-3Goc_large.jpg
Intip Rangkaian Acara 17 Agustus 2025 di Istana, dari Ziarah hingga Karnaval
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/320/3161598//kemerdekaan-9ImS_large.jpg
18 Agustus Cuti Bersama, Menaker Minta Perusahaan Liburkan Pekerja untuk Peringati HUT ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161391//jane_foster_seorang_agen_intelijen_amerika_serikat_yang_memata_matai_indonesia-V4jX_large.jpg
Jane Foster, Intelijen Cantik Amerika yang Memata-matai Soekarno Setelah Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161035//mensesneg_prasetyo_hadi-vRlD_large.jpg
Istana Tambah Kuota Undangan Upacara 17 Agustus, Pendaftaran Dibuka Hari Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement