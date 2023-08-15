15 Koin Emas dari Zaman Besi Berusia 2.000 Tahun Ditemukan Berkat Alat Pencari Logam

AHLI pendeteksi logam menemukan harta karun berupa koin emas yang berserakan di sebuah lapangan terbuka di Anglesey, sebuah pulau di Wales. Ini merupakan pertama kalinya mata uang dari Zaman Besi ditemukan di negara tersebut.

Ke-15 koin tersebut, dicetak antara tahun 60 sebelum masehi (SM) dan 20 SM, dikenal sebagai staters dan merupakan mata uang yang umum digunakan di Yunani kuno. Koin-koin dengan gaya yang sangat indah ini berasal dari koin emas Makedonia dari Philip II, yang menjabat sebagai raja kerajaan kuno Makedonia.

Koin tersebut menampilkan gambar dewa Yunani Apollo yang mengenakan karangan bunga di sisi kepala koin, dan kereta kuda dan penunggangnya di sisi ekor koin. Setelah koin-koin tersebut ditemukan, British Museum bersama dengan Museum Wales yang membuat Skema Barang Antik Portabel, menyatakan temuan itu sebagai harta karun.

"Menemukan emas zaman dulu selalu menjadi nomor satu dalam daftar keinginan saya. Kami sangat senang mengetahui bahwa ini adalah timbunan koin emas Zaman Besi pertama yang pernah ditemukan di Wales," tutur Lloyd Roberts, salah satu ahli detektor logam, seperti dilansir dari Live Science.

Meskipun para ahli di Gwynedd Archaeological Trust, sebuah organisasi yang menyediakan layanan arkeologi untuk Wales, tidak yakin bagaimana koin-koin itu berakhir di sana, mereka tahu bahwa koin-koin itu berasal dari tiga tempat pencetakan yang berbeda di tempat yang sekarang disebut Lincolnshire, sebuah kabupaten di Inggris.