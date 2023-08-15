Mengenal Malam Tirakatan 17 Agustus, Makna dan Susunan Acaranya

ADA banyak cara mengenal malam tirakatan 17 Agustus sebagai salah satu tradisi yang dilestarikan. Keutamaan tradisi ini yaitu bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan Indonesia dari kaum penjajah.

Masyarakat Indonesia sudah tersohor dengan beragam ritual dan tradisi khususnya dalam menyambut Kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah malam tirakatan pada 17 Agustus yang menjadi momen untuk merenungkan perjuangan pahlawan, menghormati kemerdekaan, dan menjaga keutuhan bangsa.

Dengan melestarikan tradisi ini, masyarakat tidak hanya memahami sejarah Tanah Air, tetapi juga ikut menjaga nilai-nilai nasionalisme yang terus dihantui budaya asing.