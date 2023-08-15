Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Begini Trik-Trik agar Bisa Menang Lomba 17 Agustus

Firza Alifia , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |03:04 WIB
Begini Trik-Trik agar Bisa Menang Lomba 17 Agustus
Lomba 17 Agustus. (Foto: Okezone)
A
A
A

TIPS menang lomba 17 Agustus pasti sangat dibutuhkan ketika menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI. Perlombaan merupakan hal wajib yang dilakukan untuk memeriahkan acara ini karena mencerminkan sikap persatuan dan cinta tanah air.

Berbagai macam lomba yang diadakan misalnya seperti lomba tarik tambang, panjat pinang, makan kerupuk dan masih banyak lagi. Sebelum memulai mendaftarkan diri sebagai peserta lomba 17 Agustus, ada baiknya lakukanlah persiapan yang matang agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Lantas apa sajakah tips menang lomba 17 Agustus yang harus dipersiapkan? Berikut tips menang lomba 17 Agustus yang telah dirangkum dari berbagai sumber.

Lomba tarik tambang

Meski lomba ini terbilang sangat sederhana, namun permainan satu ini sangat membangkitkan semangat memenangkan lomba. Tips untuk memenangkannya yaitu dibutuhkan kekuatan fisik dan kekompakan kelompok. Seperti lakukanlah push up sebelum melakukan lomba ini agar menambah kekuatan otot tangan kamu

Lomba panjat pinang

Panjat pinang merupakan lomba yang memiliki tantangan tersendiri karena batang pinang yang licin sehingga tidak mudah bagi para peserta untuk berusaha sampai ke puncak. Untuk itu harus melatih kekuatan otot kaki bahu dan lengan. Bisa dilakukan dengan cara push up dan jalan kaki rutin.

Lomba balap karung

Lomba balap karung merupakan lomba yang bermanfaat bagi kesehatan karena dapat melatih otot bahu, dada dan kaki. Tips untuk memenangkannya yaitu pastikan tangan dalam posisi kuat memegang ujung karung dan pastikan tidak tergesa-gesa saat mulai memakai karung agar tidak jatuh saat di lintasan perlombaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/612/2867042/sejak-kapan-ada-lomba-17-agustus-di-indonesia-ini-sejarah-dan-asal-usulnya-Q8eBi5cJu0.jpg
Sejak Kapan Ada Lomba 17 Agustus di Indonesia? Ini Sejarah dan Asal-usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2867086/potret-aisyah-rahmawati-si-pembawa-baki-yang-kini-sudah-jadi-tni-YgaBd0cxah.jpg
Potret Aisyah Rahmawati si Pembawa Baki yang Kini Sudah Jadi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2866457/cerita-di-balik-pakaian-adat-yang-dikenakan-sandiaga-uno-dan-nur-asia-saat-hut-ri-83YMwwFhH4.jpg
Cerita di Balik Pakaian Adat yang Dikenakan Sandiaga Uno dan Nur Asia saat HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/298/2866451/masih-nuansa-hari-kemerdekaan-intip-resep-singkong-merah-putih-yang-enak-dan-kekinian-xxCyeDaHPj.jpg
Masih Nuansa Hari Kemerdekaan, Intip Resep Singkong Merah Putih yang Enak dan Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866422/hut-ri-anak-zaman-now-tak-boleh-lupakan-keberadaan-para-veteran-b8QpgEZdtW.jpeg
HUT RI, Anak Zaman Now Tak Boleh Lupakan Keberadaan Para Veteran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866396/viral-aksi-kucing-kucing-lucu-ikut-lomba-17-agustus-rpPScV411G.jpg
Viral Aksi Kucing-Kucing Lucu Ikut Lomba 17 Agustus
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement