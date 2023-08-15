Begini Trik-Trik agar Bisa Menang Lomba 17 Agustus

TIPS menang lomba 17 Agustus pasti sangat dibutuhkan ketika menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI. Perlombaan merupakan hal wajib yang dilakukan untuk memeriahkan acara ini karena mencerminkan sikap persatuan dan cinta tanah air.

Berbagai macam lomba yang diadakan misalnya seperti lomba tarik tambang, panjat pinang, makan kerupuk dan masih banyak lagi. Sebelum memulai mendaftarkan diri sebagai peserta lomba 17 Agustus, ada baiknya lakukanlah persiapan yang matang agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Lantas apa sajakah tips menang lomba 17 Agustus yang harus dipersiapkan? Berikut tips menang lomba 17 Agustus yang telah dirangkum dari berbagai sumber.

BACA JUGA: 7 Ide Kostum 17 Agustus Unik dan Kreatif untuk Meriahkan HUT RI

Lomba tarik tambang

Meski lomba ini terbilang sangat sederhana, namun permainan satu ini sangat membangkitkan semangat memenangkan lomba. Tips untuk memenangkannya yaitu dibutuhkan kekuatan fisik dan kekompakan kelompok. Seperti lakukanlah push up sebelum melakukan lomba ini agar menambah kekuatan otot tangan kamu

Lomba panjat pinang

Panjat pinang merupakan lomba yang memiliki tantangan tersendiri karena batang pinang yang licin sehingga tidak mudah bagi para peserta untuk berusaha sampai ke puncak. Untuk itu harus melatih kekuatan otot kaki bahu dan lengan. Bisa dilakukan dengan cara push up dan jalan kaki rutin.

Lomba balap karung

Lomba balap karung merupakan lomba yang bermanfaat bagi kesehatan karena dapat melatih otot bahu, dada dan kaki. Tips untuk memenangkannya yaitu pastikan tangan dalam posisi kuat memegang ujung karung dan pastikan tidak tergesa-gesa saat mulai memakai karung agar tidak jatuh saat di lintasan perlombaan.