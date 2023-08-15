6 Inspirasi Lomba 17 Agustus-an, Lebih Seru Loh

MASYRAKAT Indonesia biasanya merayakan HUT Kemerdekaan RI dengan berbaai perlombaan. Perlombaan HUT Kemerdekaan RI juga diadakan sebagai bentuk semangat persatuan dan perjuangan.

Ada banyak sekali jenis perlombaan yang diadakan untuk perayaan ini semakin seru dan meriah. Berikut inspirasi perlombaan yang bisa digunakan untuk merayakan 17 Agustus yang telah dirangkum dari berbagai sumber.

Lomba lari balok

Dilansir dari Instagram @sdn_gotongroyong yang memperlihatkan sebuah lomba lari balok yang bisa menjadi inspirasi lomba 17-an.

Permainan ini dimainkan dengan cara berlari di atas dua balok dari empat balok yang disediakan di atas lintasan lalu para pemain harus memindahkan balok yang berada di belakang ke posisi depan setiap habis melangkah sebagai alas untuk berpijak. Walaupun terlihat mudah dimainkan namun perlombaan ini juga membutuhkan teknik kecepatan dan fokus tersendiri.

Lomba berjalan pada kardus

Pada video Tiktok @smpnsatutanjung yang memperlihatkan lomba menarik yaitu berjalan pada kardus dilakukan secara berkelompok. Setiap anggota kelompok secara bergantian berjalan di atas kardus satu persatu sebagai alas untuk berpijak di atas potongan kardus. Dalam lomba ini, masing-masing peserta harus melakukannya dengan cepat sambil berjalan di atas potongan kardus hingga garis finish.