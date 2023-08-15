Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Inspirasi Lomba 17 Agustus-an, Lebih Seru Loh

Firza Alifia , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |02:03 WIB
6 Inspirasi Lomba 17 Agustus-an, Lebih Seru Loh
Lomba 17 Agustus. (Foto: Viral)
A
A
A

MASYRAKAT Indonesia biasanya merayakan HUT Kemerdekaan RI dengan berbaai perlombaan. Perlombaan HUT Kemerdekaan RI juga diadakan sebagai bentuk semangat persatuan dan perjuangan.

Ada banyak sekali jenis perlombaan yang diadakan untuk perayaan ini semakin seru dan meriah. Berikut inspirasi perlombaan yang bisa digunakan untuk merayakan 17 Agustus yang telah dirangkum dari berbagai sumber.

Lomba lari balok

Lomba 17-an

Dilansir dari Instagram @sdn_gotongroyong yang memperlihatkan sebuah lomba lari balok yang bisa menjadi inspirasi lomba 17-an.

Permainan ini dimainkan dengan cara berlari di atas dua balok dari empat balok yang disediakan di atas lintasan lalu para pemain harus memindahkan balok yang berada di belakang ke posisi depan setiap habis melangkah sebagai alas untuk berpijak. Walaupun terlihat mudah dimainkan namun perlombaan ini juga membutuhkan teknik kecepatan dan fokus tersendiri.

Lomba berjalan pada kardus

Lomba 17-an

Pada video Tiktok @smpnsatutanjung yang memperlihatkan lomba menarik yaitu berjalan pada kardus dilakukan secara berkelompok. Setiap anggota kelompok secara bergantian berjalan di atas kardus satu persatu sebagai alas untuk berpijak di atas potongan kardus. Dalam lomba ini, masing-masing peserta harus melakukannya dengan cepat sambil berjalan di atas potongan kardus hingga garis finish.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/612/2867042/sejak-kapan-ada-lomba-17-agustus-di-indonesia-ini-sejarah-dan-asal-usulnya-Q8eBi5cJu0.jpg
Sejak Kapan Ada Lomba 17 Agustus di Indonesia? Ini Sejarah dan Asal-usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2867086/potret-aisyah-rahmawati-si-pembawa-baki-yang-kini-sudah-jadi-tni-YgaBd0cxah.jpg
Potret Aisyah Rahmawati si Pembawa Baki yang Kini Sudah Jadi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2866457/cerita-di-balik-pakaian-adat-yang-dikenakan-sandiaga-uno-dan-nur-asia-saat-hut-ri-83YMwwFhH4.jpg
Cerita di Balik Pakaian Adat yang Dikenakan Sandiaga Uno dan Nur Asia saat HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/298/2866451/masih-nuansa-hari-kemerdekaan-intip-resep-singkong-merah-putih-yang-enak-dan-kekinian-xxCyeDaHPj.jpg
Masih Nuansa Hari Kemerdekaan, Intip Resep Singkong Merah Putih yang Enak dan Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866422/hut-ri-anak-zaman-now-tak-boleh-lupakan-keberadaan-para-veteran-b8QpgEZdtW.jpeg
HUT RI, Anak Zaman Now Tak Boleh Lupakan Keberadaan Para Veteran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866396/viral-aksi-kucing-kucing-lucu-ikut-lomba-17-agustus-rpPScV411G.jpg
Viral Aksi Kucing-Kucing Lucu Ikut Lomba 17 Agustus
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement