HOME WOMEN LIFE

Sambut HUT Ke-78 RI, Liliana Tanoesoedibjo Buka Event Seminar Kartini Perindo

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |19:00 WIB
Sambut HUT Ke-78 RI, Liliana Tanoesoedibjo Buka Event Seminar Kartini Perindo
Liliana Tanoesoedibjo (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

SEMINAR Kartini Perindo resmi dibuka oleh Liliana Tanoesoedibjo. Event kali ini diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT Ke-78 RI.

Bertajuk "Pentingnya Pengetahuan Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Kaum Perempuan", acara tersebut digelar di MNC Conference Hall Gedung INews Tower, Lt 3 pada Selasa (15/8/2023).

Liliana Tanoesoedibjo

"Pembicara dalam seminar ini adalah Dr Calum Miller yang berbasis di London. Jadi satu kehidupan itu sangat baik untuk kita pertahankan di kehidupan ini," ujarnya kepada MNC Portal.

Liliana menambahkan acara ini digelar bertujuan untuk mengajak masyarakat lebih peduli, terutama pada janin di dalam kandungan yang harus dilindungi perumbuhannya.

Liliana Tanoesoedibjo

"Sebagai ibu kita juga harus mempertanggung jawabkan janin di dalam kandungan seorang supaya terpelihara dengan baik," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
