Sambut HUT Ke-78 RI, Liliana Tanoesoedibjo Buka Event Seminar Kartini Perindo

SEMINAR Kartini Perindo resmi dibuka oleh Liliana Tanoesoedibjo. Event kali ini diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT Ke-78 RI.

Bertajuk "Pentingnya Pengetahuan Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Kaum Perempuan", acara tersebut digelar di MNC Conference Hall Gedung INews Tower, Lt 3 pada Selasa (15/8/2023).

"Pembicara dalam seminar ini adalah Dr Calum Miller yang berbasis di London. Jadi satu kehidupan itu sangat baik untuk kita pertahankan di kehidupan ini," ujarnya kepada MNC Portal.

Liliana menambahkan acara ini digelar bertujuan untuk mengajak masyarakat lebih peduli, terutama pada janin di dalam kandungan yang harus dilindungi perumbuhannya.

"Sebagai ibu kita juga harus mempertanggung jawabkan janin di dalam kandungan seorang supaya terpelihara dengan baik," sambungnya.