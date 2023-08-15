Jenis Latihan Kebugaran untuk Meningkatkan Kelincahan, 10 Gerakan Ini Mudah Dilakukan di Rumah

JENIS Latihan Kebugaran untuk Meningkatkan Kelincahan, penting untuk diketahui semua orang karena banyak manfaat yang bisa didapatkan dari aktivitas fisik satu ini.

Latihan kelincahan sendiri adalah latihan yang tujuannya agar tiap orang bisa mengontrol atau meningkatkan ketangkasan tubuhnya dalam bergerak. Kelincahan jadi penting, karena merupakan bentuk dari kombinasi dari berbagai macam kemampuan tubuh agar kita bisa lebih gesit.

Tenang, tak perlu yang rumit kok! Sebab ragam jenis kelincahan banyak yang bisa dilakukan dengan mudah di rumah. Penasaran kan? Sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Selasa (15/8/2023) berikut contoh latihan kelincahan yang mudah dilakukan di rumah.

1. Shuttle Run: Alias lari bolak-balik, tujuannya agar bisa membangun kekuatan, kontrol, dan ketepatan saat bergerak. Latihan ini mengubah gerakan tubuh dari arah lurus yang dilakukan secara cepat.





(Jenis Latihan Kebugaran untuk Meningkatkan Kelincahan, Foto: Fotorech/Pixabay)

2. Lari Zigzag: Lari yang dilakukan dengan berbelok-belok, supaya melatih kelincahan dan kecepatan dan melatik kekuatan otot kaki, serta memaksimalkan dribbling dengan baik.

3. Naik turun tangga: Jangan anggap remeh! Selain supaya tambah lincah, ini juga melatih refleks kaki dengan baik loh! Latihan ini juga termasuk ke dalam olahraga kardio karena ritme yang cepat, manfaatnya? Membantu meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru.

(Jenis Latihan Kebugaran untuk Meningkatkan Kelincahan, Foto: Fotorech/Pixabay)

4. Jumping Jack: Diketahi jadi salah satu bagian latihan dari plyometrics. Bisa dilakukan dimana saja dan berguna untuk membakar jumlah kalori yang besar dalam tubuh.

5. Squat Thrust: Jongkok yang melatih tubuh bagian bawah, tipe gerakan latihan yang melibatkan lebih banyak otot-otot di tubuh. Cocok untuk yang ingin sekalian juga membakar lemak.

(Jenis Latihan Kebugaran untuk Meningkatkan Kelincahan, Foto: Ist)