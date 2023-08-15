Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

15 Ide Hadiah Lomba 17 Agustus untuk Meriahkan HUT RI, Cocok untuk Segala Umur

Raihan Naufal Aeolia , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:00 WIB
15 Ide Hadiah Lomba 17 Agustus untuk Meriahkan HUT RI, Cocok untuk Segala Umur
Ide Hadiah Lomba 17 Agustus (Timesofindia)
A
A
A

PERAYAAN HUT RI identik dengan Lomba 17 Agustus. Segala hal perlu dipersiapkan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI, termasuk hadiah lomba 17 Agustus.

Semua masyarakat dari segala umur pastinya ikut berpartisipasi dalam lomba 17 Agustus. Karenanya, pemilihan hadiah juga perlu pertimbangan dari anak-anak hingga orang dewasa.

Apa saja yang cocok? Berikut 15 ide hadiah lomba 17 Agustus untuk meriahkan HUT Ke-78 RI yang dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (15/8/2023). 

1. Kaos Oblong

Kaos oblong bisa menjadi pilihan sebagai hadiah lomba 17 Agustus. Kaos bisa bermanfaat bagi semua kalangan karena dipakai sehari-hari. Tak hanya itu, kaos oblong harganya relatif murah dan bisa dibeli dalam jumlah banyak. 

2. Crayon

Hadiah Lomba 17 Agustus

(Foto: USA Today)

Berikutnya ada crayon yang cocok untuk hadiah lomba 17 Agustus bagi anak-anak. Crayon cocok untuk anak-anak yang suka mewarnai dan mengembangkan kreativtitas mereka. 

3. Buku Gambar

Selain crayon, buku gambar juga cocok untuk dijadikan hadiah lomba 17 Agustus bagi anak-anak. Crayon dan buku gambar pasangan yang tepat untuk mengembangkan kreativitas anak.

4. Satu set Ikat rambut Lucu

Ikat Rambut

(Foto: USA Today)

Berikutnya ada satu set ikat rambut, pas untuk hadiah bagi kalangan perempuan. Baik anak-anak maupun orang dewasa, pastinya senang mendapat hadiah ini. 

5. Kaos Kaki

Hadiah berikutnya ada kaos kaki, sangat berguna tentunya untuk aktivitas di luar ruangan. Kaos kaki bisa digunakan untuk pergi ke sekolah ataupun kantor bagi orang dewasa. 

6. Sembako

Hadiah berikutnya adalah sembako. Hadiah ini paling sering dibagikan di setiap perlombaan 17 Agustus karena sangat bermanfaat bagi mereka yang sudah berkeluarga.

7. Jam Dinding

Selanjutnya jam dinding yang bisa dijadikan hadiah lomba 17 Agustus. Selain bermanfaat untuk jangka waktu yang lama, jam dinding harganya juga relatif murah.

8. Parsel

Parsel juga bisa dijadikan hadiah lomba 17 Agustus. Parsel berupa aneka makanan yang disusun menjadi kesatuan pastinya bakal dilirik oleh para peserta lomba.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/612/2867042/sejak-kapan-ada-lomba-17-agustus-di-indonesia-ini-sejarah-dan-asal-usulnya-Q8eBi5cJu0.jpg
Sejak Kapan Ada Lomba 17 Agustus di Indonesia? Ini Sejarah dan Asal-usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2867086/potret-aisyah-rahmawati-si-pembawa-baki-yang-kini-sudah-jadi-tni-YgaBd0cxah.jpg
Potret Aisyah Rahmawati si Pembawa Baki yang Kini Sudah Jadi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2866457/cerita-di-balik-pakaian-adat-yang-dikenakan-sandiaga-uno-dan-nur-asia-saat-hut-ri-83YMwwFhH4.jpg
Cerita di Balik Pakaian Adat yang Dikenakan Sandiaga Uno dan Nur Asia saat HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/298/2866451/masih-nuansa-hari-kemerdekaan-intip-resep-singkong-merah-putih-yang-enak-dan-kekinian-xxCyeDaHPj.jpg
Masih Nuansa Hari Kemerdekaan, Intip Resep Singkong Merah Putih yang Enak dan Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866422/hut-ri-anak-zaman-now-tak-boleh-lupakan-keberadaan-para-veteran-b8QpgEZdtW.jpeg
HUT RI, Anak Zaman Now Tak Boleh Lupakan Keberadaan Para Veteran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866396/viral-aksi-kucing-kucing-lucu-ikut-lomba-17-agustus-rpPScV411G.jpg
Viral Aksi Kucing-Kucing Lucu Ikut Lomba 17 Agustus
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement