15 Ide Hadiah Lomba 17 Agustus untuk Meriahkan HUT RI, Cocok untuk Segala Umur

PERAYAAN HUT RI identik dengan Lomba 17 Agustus. Segala hal perlu dipersiapkan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI, termasuk hadiah lomba 17 Agustus.

Semua masyarakat dari segala umur pastinya ikut berpartisipasi dalam lomba 17 Agustus. Karenanya, pemilihan hadiah juga perlu pertimbangan dari anak-anak hingga orang dewasa.

Apa saja yang cocok? Berikut 15 ide hadiah lomba 17 Agustus untuk meriahkan HUT Ke-78 RI yang dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (15/8/2023).

1. Kaos Oblong

Kaos oblong bisa menjadi pilihan sebagai hadiah lomba 17 Agustus. Kaos bisa bermanfaat bagi semua kalangan karena dipakai sehari-hari. Tak hanya itu, kaos oblong harganya relatif murah dan bisa dibeli dalam jumlah banyak.

2. Crayon





(Foto: USA Today)

Berikutnya ada crayon yang cocok untuk hadiah lomba 17 Agustus bagi anak-anak. Crayon cocok untuk anak-anak yang suka mewarnai dan mengembangkan kreativtitas mereka.

3. Buku Gambar

Selain crayon, buku gambar juga cocok untuk dijadikan hadiah lomba 17 Agustus bagi anak-anak. Crayon dan buku gambar pasangan yang tepat untuk mengembangkan kreativitas anak.

4. Satu set Ikat rambut Lucu

(Foto: USA Today)

Berikutnya ada satu set ikat rambut, pas untuk hadiah bagi kalangan perempuan. Baik anak-anak maupun orang dewasa, pastinya senang mendapat hadiah ini.

5. Kaos Kaki

Hadiah berikutnya ada kaos kaki, sangat berguna tentunya untuk aktivitas di luar ruangan. Kaos kaki bisa digunakan untuk pergi ke sekolah ataupun kantor bagi orang dewasa.

6. Sembako

Hadiah berikutnya adalah sembako. Hadiah ini paling sering dibagikan di setiap perlombaan 17 Agustus karena sangat bermanfaat bagi mereka yang sudah berkeluarga.

7. Jam Dinding

Selanjutnya jam dinding yang bisa dijadikan hadiah lomba 17 Agustus. Selain bermanfaat untuk jangka waktu yang lama, jam dinding harganya juga relatif murah.

8. Parsel

Parsel juga bisa dijadikan hadiah lomba 17 Agustus. Parsel berupa aneka makanan yang disusun menjadi kesatuan pastinya bakal dilirik oleh para peserta lomba.