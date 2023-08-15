Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 16 Agustus: Capricorn Ada Godaan Berfoya-foya, Pisces Coba Lebih Santai

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |08:30 WIB
Ilustrasi Zodiak Cancer, (Foto: Unsplash)
BAGAIMANA dengan peruntungan tanda zodiak Anda di tengah pekan ini? Mewarta New York Post, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Capricorn, Aquarius dan Pisces dari hasil penerawangan dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Capricorn: Ada godaan untuk bersenang-senang hari ini yang datang menghampiri para Capricorn di tengah kesibukan. Bersikaplah bijak, coba sebisa mungkin mengendalikan dorongan tersebut, dan menunggu sampai yakin bahwa Anda punya cukup uang untuk melakukan apa yang diinginkan.

2. Aquarius : Para Aquarius sedang berada di suatu hubungan yang ada di bawah tekanan cukup besar baru-baru ini, hari ini kondisi tersebut membuat Anda bertanya-tanya apakah itu layak untuk dilanjutkan. Tapi sabar dan pikirkan dulu, jangan melakukan sesuatu yang drastis dulu.

3. Pisces: Hei para Pisces, berhenti menganggap hidup itu sangat serius dan cobalah untuk sedikit santai. Air mata tak akan mengubah sesuatu? Jadi, tak perlu bersikap terlalu serius dan dramatis, keringkan mata dan lakukan sesuatu yang efisien dan praktis untuk mengubah hidup Anda yang terlalu kaku.

(Rizky Pradita Ananda)

      
