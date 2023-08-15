Advertisement
HOME WOMEN LIFE

20 Contoh Yel-Yel 17 Agustus Singkat, Lucu dan Unik

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |16:57 WIB
20 Contoh Yel-Yel 17 Agustus Singkat, Lucu dan Unik
20 Contoh Yel-yel 17 Agustus (Foto: Freepik)
CONTOH yel-yel 17 Agustus kerap dicari oleh masyarakat saat menjelang hari kemerdekaan. Penggunaan yel-yel tersebut dimaksudkan untuk memeriahkan acara perlombaan.

Lirik

Biasanya peserta lomba akan adu kreativitas dengan membuat yel-yel yang singkat namun juga lucu dan unik. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 20 contoh yel-yel 17 Agustus yang singkat, lucu, dan unik:

Contoh 1

Nada Garuda Pancasila

Kami RT juara, kuat dan ksatria

Kami tak putus asa, hingga jadi juara

Kamilah RT 5 (bisa diganti sesuai kebutuhan)

Kuat, hebat, sampai kapan pun

RT yang juara

Ayo kejar mimpi, ayo kejar asa, ayo kejar kejar kejar!

Contoh 2

Nada Lagu Will We Rock You - Queen

Kita RT 5! (bisa diganti sesuai kebutuhan)

Lima! Lima!

Kita pasti bisa!

Berjuang! Menang!

RT 5 hebat!

Jempolan, Terbaik!

RT 5! Yes, yes, yes!

Contoh 3

Nada lagu Kolam Susu

Bukan lautan tapi RT 2 (bisa diganti sesuai kebutuhan)

RT 2 datang untuk jadi lawanmu

Baju biru topi merah celana ungu

Itulah kami dari RT 2

Orang bilang kelompok kami lucu-lucu

Semua orang senyum-senyum terharu

Orang bilang kelompok kami lucu-lucu

Tapi awas kami 'kan ambil poinmu!

Contoh 4

Nada lagu Anak Kambing Saya

Mana dimana, RT paling jago?

RT paling jago, ya cuma RT 4

Mana dimana, RT paling keren?

RT paling keren, ya cuma RT 4

Riang semua warganya

Semangat semua warganya

Kami RT 4 siap tanding semua

Contoh 5

Nada lagu Cublak Cublak Suweng

RT RT 4

Warganya ramah-ramah

Senyumnya cerah-cerah

Maju lomba bersama

Tidak takut maju terus

Gas gaskan RT 4

Gas gaskan RT 4

