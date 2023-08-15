20 Contoh Yel-Yel 17 Agustus Singkat, Lucu dan Unik

CONTOH yel-yel 17 Agustus kerap dicari oleh masyarakat saat menjelang hari kemerdekaan. Penggunaan yel-yel tersebut dimaksudkan untuk memeriahkan acara perlombaan.
Biasanya peserta lomba akan adu kreativitas dengan membuat yel-yel yang singkat namun juga lucu dan unik. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 20 contoh yel-yel 17 Agustus yang singkat, lucu, dan unik:
Contoh 1
Nada Garuda Pancasila
Kami RT juara, kuat dan ksatria
Kami tak putus asa, hingga jadi juara
Kamilah RT 5 (bisa diganti sesuai kebutuhan)
Kuat, hebat, sampai kapan pun
RT yang juara
Ayo kejar mimpi, ayo kejar asa, ayo kejar kejar kejar!
Contoh 2
Nada Lagu Will We Rock You - Queen
Kita RT 5! (bisa diganti sesuai kebutuhan)
Lima! Lima!
Kita pasti bisa!
Berjuang! Menang!
RT 5 hebat!
Jempolan, Terbaik!
RT 5! Yes, yes, yes!
Contoh 3
Nada lagu Kolam Susu
Bukan lautan tapi RT 2 (bisa diganti sesuai kebutuhan)
RT 2 datang untuk jadi lawanmu
Baju biru topi merah celana ungu
Itulah kami dari RT 2
Orang bilang kelompok kami lucu-lucu
Semua orang senyum-senyum terharu
Orang bilang kelompok kami lucu-lucu
Tapi awas kami 'kan ambil poinmu!
Contoh 4
Nada lagu Anak Kambing Saya
Mana dimana, RT paling jago?
RT paling jago, ya cuma RT 4
Mana dimana, RT paling keren?
RT paling keren, ya cuma RT 4
Riang semua warganya
Semangat semua warganya
Kami RT 4 siap tanding semua
Contoh 5
Nada lagu Cublak Cublak Suweng
RT RT 4
Warganya ramah-ramah
Senyumnya cerah-cerah
Maju lomba bersama
Tidak takut maju terus
Gas gaskan RT 4
Gas gaskan RT 4