HOME WOMEN LIFE

10 Ide Lomba 17 Agustus untuk Anak SD, TK dan PAUD

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |15:48 WIB
10 Ide Lomba 17 Agustus untuk Anak SD, TK dan PAUD
Ilustrasi 10 Ide Lomba 17 Agustus untuk Anak SD, TK dan Paud (Foto:Okezone)
A
A
A

BERAGAM ide lomba 17 Agustus untuk anak SD, TK, dan Paud dalam menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Salah satunya lomba balap karung, memasukan pensil ke dalam botol, hingga memecahkan balon menjadi salah satu ide lomba yang sering dilakukan.

Adapun, tujuan serta niat diadakan perlombaan agar bisa merasakan perjuangan para pahlawan dalam menempuh kemerdekaan. Namun ada ide lomba yang terbaru bikin anak merangsang motoriknya serta mengasah otak.

Berikut ide lomba 17 Agustus untuk Anak SD, TK, dan Paud dilansir dari berbagai sumber:

1. Lomba Makan Kerupuk

Lomba Makan

Ide pertama lomba 17 Agustus untuk anak SD, TK, dan PAUD yaitu lomba makan kerupuk. Kompetisi seperti lomba yang wajib ada di setiap momen 17 Agustus. Sebab perlombaan satu ini sangat seru, mengaksikan serta mengundang canda dan tawa banyak masyarakat.

2. Lomba Menyanyi Lagu Nasional

Ide kedua lomba 17 Agustus untuk anak SD, TK, dan PAUD yaitu menyanyi lagu nasional. Panitia dapat membebaskan para peserta untuk menyanyikan lagu apa saja yang harus dinyanyikan.

Hal itu tidak hanya seru tetapi juga mendidik anak untuk mengetahui dan memahami lagu nasional Indonesia. Menariknya, lomba ini bisa mengasah otak dikarenakan harus menghapal lirik lagunya.

