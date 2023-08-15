4 Contoh Undangan Tirakatan 17 Agustus yang Mudah Dibuat

JELANG kemerdekaan Indonesia, beberapa contoh undangan tirakatan HUT RI ke-77 ini bisa menjadi referensi untuk Anda coba.
Sebagaimana diketahui, acara tirakatan HUT RI akan dimeriahkan dengan doa bersama dan berkumpul untuk menyemarakan hari kemerdekaan Indonesia. Biasanya setiap panitia yang sudah dibentuk langsung membuat undangan untuk disebar.
Undangan malam tirakatan tersebut nantinya bisa disebarkan melalui pesan singkat, pesan WhatsApp, hingga memberikannya secara langsung dalam bentuk fisik dengan mencetaknya.
Berikut contoh undangan tirakatan 17 Agustus dilansir dari berbagai sumber:
1. Contoh Pertama
PANITIA HARI JADI KABUPATEN MADIUN KE-445 DAN HUT KEMERDEKAAN RI
KE-68 TAHUN 2013
KECAMATAN DOLOPO
Email: [email protected]
Web: panitia17an.blogspot.com
Nomor : 05/05/Pan.Agus/2023 Dolopo, 16 Agusutus 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN
Kepada
Yth. Sdr/Sdri
Bersama ini mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 16 Agustus 2023
Jam: 20.00 WIB (Habis Tarweh)
Tempat : Ruang Aula Remaja 08
Acara : Malam Tirakatan Hari 17 Agustus ke 78
Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terimakasih.
Mengetahui : Panitia Kab. Grubug dan 17 Agustus
Camat Dolopo :Kec. Dolopo tahun 2023