Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Contoh Undangan Tirakatan 17 Agustus yang Mudah Dibuat

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |08:38 WIB
4 Contoh Undangan Tirakatan 17 Agustus yang Mudah Dibuat
Contoh Undangan (Foto: TradeIndia)
A
A
A

JELANG kemerdekaan Indonesia, beberapa contoh undangan tirakatan HUT RI ke-77 ini bisa menjadi referensi untuk Anda coba.

Sebagaimana diketahui, acara tirakatan HUT RI akan dimeriahkan dengan doa bersama dan berkumpul untuk menyemarakan hari kemerdekaan Indonesia. Biasanya setiap panitia yang sudah dibentuk langsung membuat undangan untuk disebar.

kartu Undangan

Undangan malam tirakatan tersebut nantinya bisa disebarkan melalui pesan singkat, pesan WhatsApp, hingga memberikannya secara langsung dalam bentuk fisik dengan mencetaknya.

Berikut contoh undangan tirakatan 17 Agustus dilansir dari berbagai sumber:

1. Contoh Pertama

PANITIA HARI JADI KABUPATEN MADIUN KE-445 DAN HUT KEMERDEKAAN RI

KE-68 TAHUN 2013

KECAMATAN DOLOPO

Email: [email protected]

Web: panitia17an.blogspot.com

Nomor : 05/05/Pan.Agus/2023 Dolopo, 16 Agusutus 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : UNDANGAN

Kepada

Yth. Sdr/Sdri

Bersama ini mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Agustus 2023

Jam: 20.00 WIB (Habis Tarweh)

Tempat : Ruang Aula Remaja 08

Acara : Malam Tirakatan Hari 17 Agustus ke 78

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terimakasih.

Mengetahui : Panitia Kab. Grubug dan 17 Agustus

Camat Dolopo :Kec. Dolopo tahun 2023

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166723//kreasi_anak-giam_large.jpg
Dik Doank Yakin Kreasi Anak untuk Negeri Perkuat Kedekatan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163770//jalan_tl-8Bdu_large.jpg
Libur HUT RI, 439 Ribu Kendaraan Keluar Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/612/3163426//iko_uwais-FWtk_large.jpg
Iko Uwais Pamer Silat di Depan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163278//mensesneg-qFZg_large.jpg
Mensesneg Prasetyo Hadi Kukuhkan Paskibraka 17 Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163272//megawati-vQe4_large.jpg
Megawati Hadiri Pengukuhan Paskibraka di Istana Negara, Dipimpin Mensesneg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163267//panggung_rakyat-gjnp_large.jpg
3 Panggung Pesta Rakyat HUT RI ke-80 Mulai Didirikan di Sudirman-Thamrin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement