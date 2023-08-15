4 Contoh Undangan Tirakatan 17 Agustus yang Mudah Dibuat

JELANG kemerdekaan Indonesia, beberapa contoh undangan tirakatan HUT RI ke-77 ini bisa menjadi referensi untuk Anda coba.

Sebagaimana diketahui, acara tirakatan HUT RI akan dimeriahkan dengan doa bersama dan berkumpul untuk menyemarakan hari kemerdekaan Indonesia. Biasanya setiap panitia yang sudah dibentuk langsung membuat undangan untuk disebar.

Undangan malam tirakatan tersebut nantinya bisa disebarkan melalui pesan singkat, pesan WhatsApp, hingga memberikannya secara langsung dalam bentuk fisik dengan mencetaknya.

Berikut contoh undangan tirakatan 17 Agustus dilansir dari berbagai sumber:

1. Contoh Pertama

PANITIA HARI JADI KABUPATEN MADIUN KE-445 DAN HUT KEMERDEKAAN RI

KE-68 TAHUN 2013

KECAMATAN DOLOPO

Email: [email protected]

Web: panitia17an.blogspot.com

Nomor : 05/05/Pan.Agus/2023 Dolopo, 16 Agusutus 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : UNDANGAN

Kepada

Yth. Sdr/Sdri

Bersama ini mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Agustus 2023

Jam: 20.00 WIB (Habis Tarweh)

Tempat : Ruang Aula Remaja 08

Acara : Malam Tirakatan Hari 17 Agustus ke 78

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terimakasih.

Mengetahui : Panitia Kab. Grubug dan 17 Agustus

Camat Dolopo :Kec. Dolopo tahun 2023