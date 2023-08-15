Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tips Hamil dari Dokter Boyke, Pastikan Ketahui Masa Subur Pasangan

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |02:00 WIB
5 Tips Hamil dari Dokter Boyke, Pastikan Ketahui Masa Subur Pasangan
Tips hamil dari Dokter Boyke. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEBAGIAN besar masyarakat percaya bahwa anak adalah rezeki dari Tuhan. Tak heran banyak orangtua yang tak sabar menantikan kelahiran anaknya.

Sayangnya, tidak semua orang bisa mendapatkan anak karena kondisi tertentu yang membuat sang istri tak kunjung hamil. Terkait hal tersebut, Seksolog Ternama Tanah Air Indonesia, dr. Boyke Dian Nugraha memberikan tips bagi para pasangan suami istri agar bisa segera hamil.

Merangkum dari kanal YouTube pribadinya @Kacamata dr Boyke, Rabu (16/8/2023) berikut ulasannya.

1. Suami istri harus sehat

Menurut dr. Boyke, ketika pasangan suami istri ingin memiliki momongan, yakni keduanya harus sama-sama memiliki kesehatan yang baik.

"Terutama nih untuk laki-laki dan perempuan, zaman sekarang ini dua-duanya suka pada merokok. Tolong ya ketika seseorang merokok itu sulit untuk menghasilkan keturunan karena hormonnya terganggu," kata dr. Boyke.

Ibu hamil

2. Lakukan pola hidup sehat

Pola hidup sehat bisa diterapkan jika pasangan suami istri ingin memiliki anak. Salah satunya mengatur asupan makanan yang sehat untuk di konsumsi sehari-hari.

"Perbanyak makanan yang mengandung vitamin E, seperti toge, banyak mengandung antioksidan, banyak mengandung vitamin C, misalnya jeruk. Dan itu semua di barengi dengan olahraga," ujar dr. Boyke.

3. Tidur yang cukup

Tidur adalah salah satu hal paling penting dalam hidup manusia. Menurut dr. Boyke tidur enam sampai tujuh jam bisa membuat peluang kehamilan lebih tinggi karena tubuh akan lebih sehat.

"Kalo orang gak tidur, hawa seksual juga loyo," ucap dr. Boyke.

