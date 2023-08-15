Pengertian Daya Tahan: Tujuan, Manfaat, dan Contohnya

PENGERTIAN daya tahan: tujuan, manfaat, dan contohnya perlu diketahui oleh semua orang sebab hal ini berkaitan dengan kesehatan tubuh.

Daya tahan adalah kemampuan tubuh kita yang berfungsi untuk melawan bakteri atau virus penyebab penyakit. Cara utama untuk melindungi diri dari penyakit adalah dengan memiliki daya tahan tubuh yang kuat.

Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh agar selalu dalam kondisi tubuh yang sehat, karena apabila daya tahan tubuh menurun, maka akan rentan terkena penyakit.

Tujuan Daya Tahan Tubuh

Tujuan dari menjaga daya tahan tubuh adalah supaya kita mendapatkan imunitas yang tinggi. Olahraga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sistem imunitas. Dengan berolahraga maka aliran darah dan sistem limfatik akan meningkat dan akan berdampak dalam meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan dalam tubuh yang penting untuk kita jaga supaya tubuh tetap sehat.

Manfaat Daya Tahan Tubuh

1. Meningkatkan kebugaran diri

Melatih daya tahan dapat meningkatkan kebugaran diri. Tentunya hal tersebut, harus diiringi dengan rajin berolahraga secara teratur, dengan berolahraga kita dapat mempunyai banyak manfaat yang baik bagi kesehatan maupun kebugaran tubuh.

2. Mengurangi kelelahan

Penyebab muncul rasa lelah bisa karena adanya aktivitas yang berlebihan dan kurangnya waktu beristirahat. Untuk itu, dengan melakukan latihan daya tahan tubuh dapat membuat diri anda lebih berenergi dan jarang merasa lelah.

3. Mengontrol berat badan

Selain untuk meningkatkan imunitas, menjaga daya tahan tubuh juga dapat mengontrol berat badan, dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat dan sering berolahraga akan membuat lemak-lemak dalam tubuh terbakar.