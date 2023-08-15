Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pengertian Daya Tahan: Tujuan, Manfaat, dan Contohnya

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |16:45 WIB
Pengertian Daya Tahan: Tujuan, Manfaat, dan Contohnya
Olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. (Foto: Freepik)
A
A
A

PENGERTIAN daya tahan: tujuan, manfaat, dan contohnya perlu diketahui oleh semua orang sebab hal ini berkaitan dengan kesehatan tubuh.

Daya tahan adalah kemampuan tubuh kita yang berfungsi untuk melawan bakteri atau virus penyebab penyakit. Cara utama untuk melindungi diri dari penyakit adalah dengan memiliki daya tahan tubuh yang kuat.

Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh agar selalu dalam kondisi tubuh yang sehat, karena apabila daya tahan tubuh menurun, maka akan rentan terkena penyakit.

 meningkatkan daya tahan tubuh

Tujuan Daya Tahan Tubuh

Tujuan dari menjaga daya tahan tubuh adalah supaya kita mendapatkan imunitas yang tinggi. Olahraga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sistem imunitas. Dengan berolahraga maka aliran darah dan sistem limfatik akan meningkat dan akan berdampak dalam meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan dalam tubuh yang penting untuk kita jaga supaya tubuh tetap sehat.

 BACA JUGA:

Manfaat Daya Tahan Tubuh

1. Meningkatkan kebugaran diri

Melatih daya tahan dapat meningkatkan kebugaran diri. Tentunya hal tersebut, harus diiringi dengan rajin berolahraga secara teratur, dengan berolahraga kita dapat mempunyai banyak manfaat yang baik bagi kesehatan maupun kebugaran tubuh.

2. Mengurangi kelelahan

Penyebab muncul rasa lelah bisa karena adanya aktivitas yang berlebihan dan kurangnya waktu beristirahat. Untuk itu, dengan melakukan latihan daya tahan tubuh dapat membuat diri anda lebih berenergi dan jarang merasa lelah.

 BACA JUGA:

3. Mengontrol berat badan

Selain untuk meningkatkan imunitas, menjaga daya tahan tubuh juga dapat mengontrol berat badan, dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat dan sering berolahraga akan membuat lemak-lemak dalam tubuh terbakar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/481/3111677//ilustrasi_susu_kambing_etawa-pfbj_large.jpg
5 Manfaat Susu Kambing Etawa yang Kaya Nutrisi, Salah Satunya Meningkatkan Daya Tahan Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/481/3104910//konsumsi_propolis_bisa_meningkatkan_daya_tahan_tubuh-QaDO_large.jpeg
Geger Virus HMPV, Konsumsi Propolis Dapat Membantu Daya Tahan Tubuh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement