Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Paparan BPA Dalam Jangka Panjang Bisa Mengganggu Sistem Tubuh

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:55 WIB
Paparan BPA Dalam Jangka Panjang Bisa Mengganggu Sistem Tubuh
Sistem tubuh terganggu. (Foto: Banner health)
A
A
A

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berencana melakukan pelabelan risiko senyawa kimia Bisfenol A atau BPA pada galon air minum bermerek. Menurut BPOM, ini bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi kesehatan masyarakat.

"Rencana regulasi tersebut menunjukkan negara hadir dalam melindungi kesehatan masyarakat, kata Direktur Standarisasi Pangan Olahan BPOM Aisyah

"BPOM berharap pelaku usaha dan pemangku kepentingan memahami rencana pelabelan ini, sebab penting untuk menjaga kesehatan masyarakat," katanya.

 air minum

BPA adalah salah satu bahan baku pembentuk polikarbonat, jenis plastik keras yang di Indonesia jamak sebagai kemasan galon air minum bermerek. Riset di berbagai negara menunjukkan BPA pada plastik polikarbonat rawan luruh dan berisiko pada kesehatan bila sampai terminum melebihi ambang batas.

 BACA JUGA:

Ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono menjelaskan, BPA punya risiko kesehatan. Bahkan sebelum jadi manusia sudah berisiko, saat dalam kandungan, BPA berpotensi mengganggu pertumbuhan janin sehingga dalam perkembangannya akan menimbulkan banyak masalah kesehatan, termasuk autisme, Attention Deficit atau Hyperactivity Disorder (ADHD).

"Paparan BPA dalam jangka panjang dapat mengganggu sistem tubuh, termasuk gangguan organ reproduksi, penyakit endokrin, gangguan syaraf dan kanker," tambahnya.

 BACA JUGA:

Pandu menambahkan bahwa semua jenis penyakit tak menular tersebut cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/482/3186420//heatstroke-1ATI_large.jpg
Cuaca Sering Panas, Ini 5 Cara Cegah Heatstroke saat Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/482/3185756//soda-YLtZ_large.jpg
Konsumsi Soda Setiap Hari, Siap-Siap Hadapi 4 Penyakit Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/482/3185005//ini_5_makanan_yang_bisa_kurangi_risiko_penyakit-zi1a_large.jpg
Ini 5 Makanan yang Bisa Kurangi Risiko Penyakit Jantung, Stroke dan Kanker hingga Alzheimer 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/482/3181000//banjir-HLZ5_large.jpg
Duh Rumah Habis Kebanjiran? Ini 4 Hal Mendasar Saat Bersih-Bersih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/482/3167896//seblak-MdgW_large.jpg
Viral Indonesia Darurat Seblak, Banyak Pasien Alami Overdosis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/482/3165983//le_mineral_ilustrasi_galon_guna_ulang-ZTiR_large.jpg
Kemasan BPA Bahaya untuk Kesehatan, Forum PBB Dorong Larangan Menyeluruh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement