Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Makanan Ini Mampu Menyehatkan Mata, Ada Wortel hingga Alpukat

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |01:00 WIB
5 Makanan Ini Mampu Menyehatkan Mata, Ada Wortel hingga Alpukat
Makanan yang mampu menyehatkan mata. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KESEHATAN mata sangat penting bagi semua orang, terutama bagi orang yang sudah lanjut usia.

Maka dari itu seseorang harus menjaga kesehatan mata dengan baik dan benar agar tidak terkena penyakit yang dapat merusak mata.

Selain mengonsumsi suplemen dan vitamin, kesehatan mata juga bisa dijaga dengan rajin mengonsumsi makanan tertentu. Dilansir dari halaman resmi eyecliniclondon pada Rabu (16/8/2023) berikut lima makanan yang dapat menyehatkan mata, yuk disimak.

1. Wortel

Jika kalian ingin memiliki mata sehat janga lupa untuk mengosumsi wortel. Sebab, wortel ini mengandung vitamin A, mengandung beta karoten dan juga mengandung lutein yang dapat mencegah terjadinya infeksi seperti katarak, dan rabun.

Mata sehat

Selain itu vitamin A juga membuat mata menjadi jernih dan dapat membantu kondisi mata yang serius.

2. Paprika

Tak disangka ternyata paprika dapat membantu menyehatkan mata. Paprika ini mengandung sumber nutrisi kaya Vitamin C dan Aktiosidan yang dapat membuat mengurangi resiko mata, dapat memilihara penglihatan mata menjadi lebih terang ketika melihat jarak jauh maupun jarak dekat. Selain itu paprika juga dapat menghindari mata terkena infeksi.

3. Sayuran Hijau

Mengosumsi sayuran adalah salah satu untuk menyehatkan mata yang mempuyai banyak kandungan vitamin C, lutein dan zeaxatin pada sayuran brokoli, kangkung, sawi hijau dan bayam.

Dengan mengosumsi sayuran membuat mata mendapatkan nutrisi baik menurukan resiko mata katarak maupun menjaga permukaan mata dan menghindari sinar UV yang berbaya bagi kesehatan mata,jika terkena akan membuat mata menjadi buram.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/487/3070984/kesehatan_mata-8NvO_large.jpg
Pria Ini Alami Dislokasi Lensa dan Katarak, Gunakan Pistol Pijat Pada Area Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/487/3017467/3-tips-memperlambat-katarak-untuk-orang-dewasa-rRjLEx3772.jpg
3 Tips Memperlambat Katarak untuk Orang Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/487/2981853/apakah-alkohol-bisa-menyebabkan-kebutaan-seperti-yang-dialami-kurnia-meiga-43ZINMoplZ.jpg
Apakah Alkohol Bisa Menyebabkan Kebutaan, Seperti yang Dialami Kurnia Meiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/487/2971892/duh-kornea-mata-intan-nuraini-mengelupas-2DPlmM609H.jpg
Duh! Kornea Mata Intan Nuraini Mengelupas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/487/2963974/tren-oleskan-petroleum-jelly-di-sudut-mata-cegah-mata-berair-pLrcqmGlrC.jpg
Tren Oleskan Petroleum Jelly di Sudut Mata, Cegah Mata Berair?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/483/2963682/mata-merah-dan-berair-akibat-las-begini-tips-mengobatinya-M2t9MvP444.jpg
Mata Merah dan Berair Akibat Las? Begini Tips Mengobatinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement