5 Makanan Ini Mampu Menyehatkan Mata, Ada Wortel hingga Alpukat

KESEHATAN mata sangat penting bagi semua orang, terutama bagi orang yang sudah lanjut usia.

Maka dari itu seseorang harus menjaga kesehatan mata dengan baik dan benar agar tidak terkena penyakit yang dapat merusak mata.

Selain mengonsumsi suplemen dan vitamin, kesehatan mata juga bisa dijaga dengan rajin mengonsumsi makanan tertentu. Dilansir dari halaman resmi eyecliniclondon pada Rabu (16/8/2023) berikut lima makanan yang dapat menyehatkan mata, yuk disimak.

1. Wortel

Jika kalian ingin memiliki mata sehat janga lupa untuk mengosumsi wortel. Sebab, wortel ini mengandung vitamin A, mengandung beta karoten dan juga mengandung lutein yang dapat mencegah terjadinya infeksi seperti katarak, dan rabun.

Selain itu vitamin A juga membuat mata menjadi jernih dan dapat membantu kondisi mata yang serius.

2. Paprika

Tak disangka ternyata paprika dapat membantu menyehatkan mata. Paprika ini mengandung sumber nutrisi kaya Vitamin C dan Aktiosidan yang dapat membuat mengurangi resiko mata, dapat memilihara penglihatan mata menjadi lebih terang ketika melihat jarak jauh maupun jarak dekat. Selain itu paprika juga dapat menghindari mata terkena infeksi.

BACA JUGA: 7 Sayuran yang Tidak Boleh Dimakan Penderita Asam Urat

3. Sayuran Hijau

Mengosumsi sayuran adalah salah satu untuk menyehatkan mata yang mempuyai banyak kandungan vitamin C, lutein dan zeaxatin pada sayuran brokoli, kangkung, sawi hijau dan bayam.

Dengan mengosumsi sayuran membuat mata mendapatkan nutrisi baik menurukan resiko mata katarak maupun menjaga permukaan mata dan menghindari sinar UV yang berbaya bagi kesehatan mata,jika terkena akan membuat mata menjadi buram.