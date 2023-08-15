Ahli Kesehatan Bocorkan Cara Mudah Sembuhkan Batuk, Dibaca Yuk

KINI batuk jadi salah satu penyakit paling banyak dialami masyarakat perkotaan. Hal ini ada kaitannya juga dengan tingkat polusi yang sangat tinggi di kota besar.

Selain batuk, beberapa orang juga mengalami pilek dan sakit tenggorokan. Apakah Anda salah satunya? Jika iya, cara menyembuhkan batuk secara mudah ini patut diketahui oleh semua orang.

Lalu, bagaimana cara mudah menyembuhkan batuk?

Menurut Ahli Kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama, untuk mengatasi batuk, cara termudahnya adalah banyak minum air putih hangat.

"Banyak minum itu akan mengencerkan dahak, sehingga dahak mudah dikeluarkan dan jalan napas jadi lebih bersih," katanya pada MNC Portal.

Selain minum yang banyak, batuk juga bisa disembuhkan dengan minum obat batuk yang dijual bebas. Tapi, Anda perlu tahu kalau obat batuk itu ada 3 jenis dan belilah sesuai dengan kebutuhan.

"Obat batuk itu ada 3 jenis, pengencer dahak (mukolitik), pengeluar dahak (ekspektoran), dan penekan batuk kering (antitusif). Pilih obat sesuai kebutuhan," sarannya.

Di kesempatan ini, Prof Tjandra menjelaskan juga soal dahak batuk yang harus diwaspadai. Jika dahak berwarna kuning atau hijau, itu menunjukkan adanya tanda radang atau infeksi.