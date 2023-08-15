Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ahli Kesehatan Bocorkan Cara Mudah Sembuhkan Batuk, Dibaca Yuk

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |15:48 WIB
Ahli Kesehatan Bocorkan Cara Mudah Sembuhkan Batuk, Dibaca Yuk
Batuk parah. (Foto: Travel pharm)
A
A
A

KINI batuk jadi salah satu penyakit paling banyak dialami masyarakat perkotaan. Hal ini ada kaitannya juga dengan tingkat polusi yang sangat tinggi di kota besar.

Selain batuk, beberapa orang juga mengalami pilek dan sakit tenggorokan. Apakah Anda salah satunya? Jika iya, cara menyembuhkan batuk secara mudah ini patut diketahui oleh semua orang.

 batuk

Lalu, bagaimana cara mudah menyembuhkan batuk?

Menurut Ahli Kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama, untuk mengatasi batuk, cara termudahnya adalah banyak minum air putih hangat.

"Banyak minum itu akan mengencerkan dahak, sehingga dahak mudah dikeluarkan dan jalan napas jadi lebih bersih," katanya pada MNC Portal.

 BACA JUGA:

Selain minum yang banyak, batuk juga bisa disembuhkan dengan minum obat batuk yang dijual bebas. Tapi, Anda perlu tahu kalau obat batuk itu ada 3 jenis dan belilah sesuai dengan kebutuhan.

"Obat batuk itu ada 3 jenis, pengencer dahak (mukolitik), pengeluar dahak (ekspektoran), dan penekan batuk kering (antitusif). Pilih obat sesuai kebutuhan," sarannya.

 BACA JUGA:

Di kesempatan ini, Prof Tjandra menjelaskan juga soal dahak batuk yang harus diwaspadai. Jika dahak berwarna kuning atau hijau, itu menunjukkan adanya tanda radang atau infeksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/482/3185513//flu-FK2v_large.jpg
Waspada Ada Flu Jenis Baru Subclade K, Bisa Picu Penyakit Lebih Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/482/3184354//hujan-bnqP_large.jpg
Musim Hujan Bikin Anak Rentan Batuk, Ini Tips Mengatasinya di Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/618/3178183//anak_sakit_flu_dan_bautk-69Tb_large.jpg
Bacaan Doa Sakit Flu dan Batuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177163//ispa-w3fe_large.jpg
Dinkes DKI Catat 1,9 Juta Kasus ISPA di Jakarta hingga Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/612/3159049//batuk-vEZK_large.jpg
Lagi Musim Batuk Pilek, Ini 5 Cara Alami Obati Bapil Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/481/3157582//batuk-EDB8_large.jpg
7 Penyebab Batuk Anak Tidak Sembuh-Sembuh, Cek Dinding dan Ventilasi Rumah!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement