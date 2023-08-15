Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Penyakit Mioma Tumor Jinak, Yuk Ketahui Gejala dan Penyebabnya

Tiara Indah Safitri , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:15 WIB
Mengenal Penyakit Mioma Tumor Jinak, Yuk Ketahui Gejala dan Penyebabnya
Mengenal mioma tumor jinak. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGENAL penyakit mioma tumor jinak yang kerap dialami wanita. Mioma atau fibroid adalah tumor jinak otot rahim. Tumor ini memiliki berbagai ukuran dan jumlah, dapat berukuran kacang polong hingga lebih besar dari bola tenis.

Daging tumbuh non-kanker atau mioma ini seringkali dijumpai pada wanita dan tumbuh di dalam rahim atau di luar rahim, ini tidak bersifat ganas. Mioma ini terdiri dari jaringan otot dan jaringan ikat, dapat tumbuh tunggal dan berkelompok.

Dikutip dari buku Panduan Kesehatan Keluarga, yang ditulis oleh dr. Stoppard, pada Selasa(15/8/2023). Berikut penjelasan seputar mioma, tumor jinak mulai dari gejala, hingga pengobatannya.

Gejala Mioma

Sekitar 25 persen wanita tidak mengalami gejala sama sekali. Di sisi lain, gejalanya meliputi:

  • Gangguan saluran kemih dan nyeri punggung
  • Perdarahan haid yang banyak dan abnormal
  • Rasa tidak nyaman atau nyeri selama senggama
  • Tekanan pada kandung kemih dan usus besar
  • Bengkak dan terasa penuh dalam perut
Mioma

Jika nyeri atau perdarahan haid memburuk, atau jika ada perubahan lain dalam siklus haid normal Anda, temuilah dokter segera.

Penyebab Mioma

Berikut beberapa faktor penyebab munculnya mioma:

  • Peningkatan hormon estrogen dan progesteron
  • Obesitas
  • Wanita dalam masa reproduksi
  • Riwayat miom dalam keluarga
  • Kebiasaan merokok
  • Konsumsi alkohol berlebih

