Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tanda Butuh Detoks Gula, Salah Satunya Insomnia

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |20:06 WIB
5 Tanda Butuh Detoks Gula, Salah Satunya Insomnia
Butuh detoks gula (Foto: Labellord)
A
A
A

SELAMA ini banyak orang hobi makan dan minum manis karena makanan manis rasanya enak. Namun kebanyakan makan dan minum manis tak baik bagi kesehatan.

The American Heart Association menyarankan agar wanita mengonsumsi tidak lebih dari 6 sendok teh atau 24 gram gula tambahan setiap hari, dan pria mengonsumsi tidak lebih dari 9 sdt, atau 36 g setiap hari.

 makanan manis

Kalau terlalu banyak konsumsi manis, maka tak baik bagi kesehatan, termasuk bisa berisiko kena diabetes. Lalu apa saja tanda tubuh perlu detoks gula dilansir Medicalnewstoday.

 BACA JUGA:

1. Kehilangan Fokus

Terlalu banyak gula sebenarnya dapat menyebabkan kadar gula darah naik, yang dikaitkan dengan menyebabkan sejumlah masalah kognitif dan mengganggu pemikiran sementara. Salah satunya kehilangan fokus.

2. Semakin gemuk

Konsumsi gula yang terlalu banyak dapat membuat berat badan meningkat alias makin gemuk. Sebab gula tinggi kalori.

Selain itu, konsumsi gula dapat meningkatkan kadar insulin dalam tubuh yang membuat tubuh jadi kebal dengan penambahan berat badan.

Hal ini berbeda dengan protein dan serat yang justru mampu menjaga fungsi pencernaan dan berat badan tubuh.

 BACA JUGA:

3. Insomnia

Jika Anda memiliki kebiasaan makan sesuatu yang manis saat larut malam atau setelah makan malam, Anda mungkin perlu mengontrolnya. Kebiasaan asupan gula Anda mungkin menyebabkan Anda sulit tidur. Makan gula melepaskan semburan tingkat energi yang tidak seimbang dalam tubuh pada saat tubuh sedang mempersiapkan diri untuk tidur dan idealnya istirahat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/298/3176737//minuman-4MOp_large.jpg
5 Minuman Segar yang Aman buat Penderita Diabetes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/481/3162268//diabetes-JoIM_large.jpg
Faktor-Faktor Berikut Ini Bisa Menyebabkan Diabetes, Loh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/483/3162260//gula-zO3X_large.jpg
Aksi Low-GI Swaps, Dijamin Bikin Tubuh Kamu Sehat dan Bugar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/481/3162252//diabetes-ATYp_large.jpg
Gaya Hidup Sehat: Cara Mudah Cegah Diabetes dari Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/481/3161852//gula-wPoB_large.jpg
Konsumsi Gula yang Lebih Sehat untuk Mencegah Diabetes di Usia Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161851//diabetes-P27D_large.jpg
Nikmati Tubuh Sehat Tanpa Repot dengan Low-GI Swaps
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement