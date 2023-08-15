5 Tanda Butuh Detoks Gula, Salah Satunya Insomnia

SELAMA ini banyak orang hobi makan dan minum manis karena makanan manis rasanya enak. Namun kebanyakan makan dan minum manis tak baik bagi kesehatan.

The American Heart Association menyarankan agar wanita mengonsumsi tidak lebih dari 6 sendok teh atau 24 gram gula tambahan setiap hari, dan pria mengonsumsi tidak lebih dari 9 sdt, atau 36 g setiap hari.

Kalau terlalu banyak konsumsi manis, maka tak baik bagi kesehatan, termasuk bisa berisiko kena diabetes. Lalu apa saja tanda tubuh perlu detoks gula dilansir Medicalnewstoday.

1. Kehilangan Fokus

Terlalu banyak gula sebenarnya dapat menyebabkan kadar gula darah naik, yang dikaitkan dengan menyebabkan sejumlah masalah kognitif dan mengganggu pemikiran sementara. Salah satunya kehilangan fokus.

2. Semakin gemuk

Konsumsi gula yang terlalu banyak dapat membuat berat badan meningkat alias makin gemuk. Sebab gula tinggi kalori.

Selain itu, konsumsi gula dapat meningkatkan kadar insulin dalam tubuh yang membuat tubuh jadi kebal dengan penambahan berat badan.

Hal ini berbeda dengan protein dan serat yang justru mampu menjaga fungsi pencernaan dan berat badan tubuh.

3. Insomnia

Jika Anda memiliki kebiasaan makan sesuatu yang manis saat larut malam atau setelah makan malam, Anda mungkin perlu mengontrolnya. Kebiasaan asupan gula Anda mungkin menyebabkan Anda sulit tidur. Makan gula melepaskan semburan tingkat energi yang tidak seimbang dalam tubuh pada saat tubuh sedang mempersiapkan diri untuk tidur dan idealnya istirahat.