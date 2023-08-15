Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Penyakit Kista Ovarium, Waspada Nyeri saat Haid hingga Gangguan Saluran Kemih

Tiara Indah Safitri , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |23:30 WIB
Mengenal Penyakit Kista Ovarium, Waspada Nyeri saat Haid hingga Gangguan Saluran Kemih
Mengenal penyakit kista ovarium. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGENAL penyakit kista ovarium wajib diketahui masyarakat. Seperti diketahui, kista ovarium adalah kantung padat yang berisi cairan yang berada pada permukaan ovarium.

Kista ovarium biasanya akan hilang dalam waktu beberapa bulan, tetapi dapat menyebabkan komplikasi jika tidak hilang. Kista ini tumbuh pada salah satu atau kedua ovarium. Kista ovarium bersifat jinak dan sejumlah besar wanita menderita kelainan ini.

Dikutip dari buku Panduan Kesehatan Keluarga, dr. Miriam Stoppard, pada Selasa (15/8/2023) berikut penjelasan lengkap terkait kista ovarium.

Jenis Kista Ovarium

Berikut jenis kista ovarium meliputi:

1. Kista Fungsional

Kista fungsional adalah kista kecil (lebih tepatnya, folikel) yang muncul secara normal dalam siklus bulanan seorang wanita. Kista ini tumbuh dengan diameter 3-4 cm dan akan mengerut kembali ke ukuran normal dengan spontan. Kista ini juga biasanya ditemukan dalam skrining USG rutin.

Kista Ovarium

2. Kista Dermoid

Kista dermoid adalah kista yang seringkali dijumpai dan kista ini jinak, hanya ditemukan pada wanita yang berusia 30-an. Kista dermoid biasanya dapat tumbuh pada kedua ovarium, tidak ada masalah pada kista ini kecuali jika kista bocor.

Gejala Kista Ovarium

Adapun gejala kista ovarium yang biasanya muncul meliputi:

  • Nyeri saat senggama
  • Haid terasa nyeri dan banyak
  • Jika sebuah kista pecah, akan timbul nyeri perut berat, mual dan demam
  • Gangguan saluran kemih akibat tekanan pada kandung kemih

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement