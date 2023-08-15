Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pengidap Diabetes, Ini 8 Sayuran yang Aman untuk Kamu Konsumsi

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |19:09 WIB
Pengidap Diabetes, Ini 8 Sayuran yang Aman untuk Kamu Konsumsi
Makan sayur. (Foto: Freepik)
A
A
A

PENGIDAP diabetes harus menjaga asupan makanannya guna mencegah gula darah naik. Apalagi tak semua makanan aman dikonsumsi pengidap diabetes.

Terdapat sejumlah makanan tidak boleh dimakan, sebab bisa membuat gula darah melonjak. Lalu sayuran apa saja yang dapat dikonsumsi dan bagus untuk penderita diabetes?

Dikutip dari Eating Well, berikut ini sejumlah sayuran yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes.

 brokoli

1. Brokoli

Brokoli merupakan sayuran yang direkomendasikan dalam menu diet pasien diabetes. Brokoli mengandung banyak serat, vitamin C, dan potasium. Agar terasa lezat, brokoli bisa dimasak dengan cara dipanggang dengan minyak zaitun, dan diberi sedikit bumbu.

2. Wortel

Wortel merupakan makanan yang memiliki serat tinggi dan mengenyangkan serta kaya akan vitamin A yang membantu kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan mata. Dengan serat wortel dapat membantu merasa kenyang dan bagus untuk dikonsumsi penderita diabetes.

 BACA JUGA:

3. Zucchini

Sayuran zucchini mengandung antioksidan dan serat, magnesium, dan vitamin B kompleks. Semua ini sangat berguna bagi penderita diabetes. Kandungan gizi baik dalam zucchini fungsinya menstabilkan kadar gula darah.

4. Kubis atau Kol

Jika kamu penderita diabetes dan membutuhkan Vitamin C kamu bisa memasukkan kol sebagai menu sayuran yang kamu konsumsi untuk mendapatkan Vitamin C. Menurut tinjauan 2020 di jurnal Antioksidan, Kol banyak mengandung serat yang dapat membantu mencegah lonjakan gula darah.

 BACA JUGA:

5. Bayam

Bayam sangat padat nutrisi dan rendah kalori dan juga kaya akan zat besi yang merupakan kunci dari aliran darah sehat. Menurut studi 2020 di Jurnal Nutrisi, bayam mengandung membran yang disebut tilakoid. Tilakoid tersebut dapat membantu untuk sensitivitas insulin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/298/3181719//viral-Jw1m_large.jpg
Viral, Makanan Indonesia Disita di Bandara Haneida Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/482/3179672//minuman-QwNm_large.jpg
Viral, Minuman Isotonik Tapi Kandungan Gulanya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/298/3176737//minuman-4MOp_large.jpg
5 Minuman Segar yang Aman buat Penderita Diabetes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/482/3172234//fahmi_bo-G3rz_large.jpg
Riwayat Penyakit Fahmi Bo Terungkap, Begini Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/298/3170936//daging-k8nj_large.jpeg
4 Cara Makan Daging Tanpa Takut Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/482/3170406//diabetes-eYHc_large.jpg
4 Ciri-Ciri Diabetes Akut, Mulut Bau Salah Satunya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement