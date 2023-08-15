Pengidap Diabetes, Ini 8 Sayuran yang Aman untuk Kamu Konsumsi

PENGIDAP diabetes harus menjaga asupan makanannya guna mencegah gula darah naik. Apalagi tak semua makanan aman dikonsumsi pengidap diabetes.

Terdapat sejumlah makanan tidak boleh dimakan, sebab bisa membuat gula darah melonjak. Lalu sayuran apa saja yang dapat dikonsumsi dan bagus untuk penderita diabetes?

Dikutip dari Eating Well, berikut ini sejumlah sayuran yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes.

1. Brokoli

Brokoli merupakan sayuran yang direkomendasikan dalam menu diet pasien diabetes. Brokoli mengandung banyak serat, vitamin C, dan potasium. Agar terasa lezat, brokoli bisa dimasak dengan cara dipanggang dengan minyak zaitun, dan diberi sedikit bumbu.

2. Wortel

Wortel merupakan makanan yang memiliki serat tinggi dan mengenyangkan serta kaya akan vitamin A yang membantu kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan mata. Dengan serat wortel dapat membantu merasa kenyang dan bagus untuk dikonsumsi penderita diabetes.

3. Zucchini

Sayuran zucchini mengandung antioksidan dan serat, magnesium, dan vitamin B kompleks. Semua ini sangat berguna bagi penderita diabetes. Kandungan gizi baik dalam zucchini fungsinya menstabilkan kadar gula darah.

4. Kubis atau Kol

Jika kamu penderita diabetes dan membutuhkan Vitamin C kamu bisa memasukkan kol sebagai menu sayuran yang kamu konsumsi untuk mendapatkan Vitamin C. Menurut tinjauan 2020 di jurnal Antioksidan, Kol banyak mengandung serat yang dapat membantu mencegah lonjakan gula darah.

5. Bayam

Bayam sangat padat nutrisi dan rendah kalori dan juga kaya akan zat besi yang merupakan kunci dari aliran darah sehat. Menurut studi 2020 di Jurnal Nutrisi, bayam mengandung membran yang disebut tilakoid. Tilakoid tersebut dapat membantu untuk sensitivitas insulin.