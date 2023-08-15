10 Makanan Sehat yang Cocok Dikonsumsi Pengidap Diabetes

PENDERITA diabetes harus memilih-milih makanannya agar sesuai dengan kebutuhan tubuhnya dan sesuai untuk menjaga kesehatannya. Mereka tidak boleh makan sembarangan suka-suka.

Dikutip dari RS Mitra Keluarga, guna mencegah kadar gula darah naik, pasien diabetes harus mengubah pola makannya agar lebih sehat. Mereka wajib membatasi berbagai makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, dan tinggi natrium.

Lalu apa saja makanan yang aman dan sehat bagi penderita diabetes?

1. Brokoli

Brokoli merupakan sayuran yang direkomendasikan dalam menu diet pasien diabetes. Brokoli mengandung banyak serat, vitamin C, dan potasium. Agar terasa lezat, brokoli bisa dimasak dengan cara dipanggang dengan minyak zaitun, dan diberi sedikit bumbu.

2. Kacang-kacangan

Biasanya, makanan ringan dalam kemasan mengandung tepung olahan, kadar gula yang tinggi, dan kandungan karbohidrat yang lebih banyak. Lantas apa camilan sehat untuk penderita diabetes yang boleh dikonsumsi?

Pilihlah camilan yang tidak mengandung banyak gula dan garam, atau memiliki indeks glikemik yang tinggi, seperti kacang-kacangan yang banyak proteinnya. Apalagi kacang-kacangan mengandung lemak sehat yang aman. Jenis kacang yang bisa dipilih kacang almond, kacang mete, pistachio, hazelnut, walnut, atau kacang tanah tanpa bumbu.

3. Daging tanpa lemak

Pengidap diabetes sebaiknya makan daging ayam bagian dada tanpa lemak. Daging ayam ini bisa dioleh dengan dipanggang. Pengidap diabetes penting untuk konsumsi protein hewani juga. Selain rendah kalori, daging tanpa lemak bisa menghambat lonjakan gula darah. Selain makan daging ayam juga daging sapi tanpa lemak.

4. Zucchini

Sayuran zucchini mengandung antioksidan dan serat, magnesium, dan vitamin B kompleks. Semua ini sangat berguna bagi penderita diabetes. Kandungan gizi baik dalam zucchini fungsinya menstabilkan kadar gula darah.

5. Alpukat

Alpukat merupakan buah yang lezat dan mengenyangkan. Alpukat mengandung karbohidrat yang lebih sehat dan alami. Namun saat konsumsi alpukat jangan berlebihan.

6. Telur

Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang baik. Namun bagi pengidap diabetes, konsumsinya jangan berlebihan ya.