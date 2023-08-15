Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Minuman Rebusan yang Ampuh untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |04:34 WIB
6 Minuman Rebusan yang Ampuh untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi
Minuman rebusan. (Foto: Freepik)
A
A
A

KOLESTEROL tinggi di tubuh bikin tubuh terasa tak nyaman. Oleh karena itu jika kolesterol tinggi muncul, sebaiknya segera diturunkan agar badan sehat.

Terdapat sejumlah minuman rebusan yang mampu menurunkan kolestrol tinggi yang bisa dicoba. Banyak ramuan herbal dipercayai bisa mengurangi kadar kolesterol pada tubuh.

Lalu apa saja ramuan tersebut dikutip dari Times Of India,

minuman rebusan

1. Rebusan Daun Kelor

Daunnya banyak digunakan dalam masakan India karena serbaguna dan dapat dimasukkan ke dalam makanan dengan banyak cara, baik rebusan juga bisa mengurangi kadar kolesterol.

2. Rebusan Minyak Zaitun

Minyak zaitun dianggap sangat baik dalam hal kesehatan. Ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal, yang membantu mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Penelitian tentang minyak zaitun mengungkapkan bahwa mengonsumsinya secara teratur juga membantu mengontrol tekanan darah tinggi.

3. Rebusan Jahe

Jahe diperkaya senyawa bioaktif yang membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Sepotong kecil jahe direbus secara teratur akan membantu mencegah banyak penyakit dan infeksi.

4. Rebusan Daun Amla

Banyak nutrisi seperti vitamin, serat, folat, antioksidan, fosfor, dan zat besi ditemukan di Amla. Mengonsumsi Amla secara teratur membantu mengontrol kadar kolesterol tubuh. Untuk mengurangi kolesterol, Anda bisa mengonsumsi saat hangat.

