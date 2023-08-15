Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tips Diet Menurunkan Berat Badan Tanpa Meninggalkan Makanan Favorit

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |03:07 WIB
5 Tips Diet Menurunkan Berat Badan Tanpa Meninggalkan Makanan Favorit
Diet untuk menurunkan berat badan. (Foto: Freepik)
A
A
A

SAAT menurunkan berat badan dengan diet, kita harus sabar dan tak buru-buru ingin tampak kurus. Diet yang sehat memang dilakukan secara perlahan dengan mengubah gaya hidup.

Saat diet sejatinya tak harus meninggalkan makanan favoritmu secara totalitas. Hanya mengurangi saja, dan makan secukupnya.

Terdapat tips untuk diet tanpa meninggalkan makanan favoritmu. Dikutip dari Times of India, berikut tipsnya.

 mengontrol porsi makan

1. Kontrol porsi makanan favorit

Tidak ada alasan bagi Anda untuk melepaskan makanan favorit jika Anda terus memeriksa jumlah makanan yang Anda makan. Dengarkan perut Anda daripada menyerah pada hati Anda. Jangan memanjakan diri dengan makan berlebihan, tetapi berhati-hatilah dan lakukan kontrol porsi.

Mungkin memilih piring saji yang lebih kecil atau minum segelas air sebelum makan. Ini akan membantu Anda memperhatikan jumlah makanan yang Anda makan dan juga mengontrol rasa kenyang Anda.

2. Perhatikan makanan, tetapi jangan stres

Selain apa yang Anda makan, memperhatikan seberapa banyak Anda makan juga merupakan cara yang bagus untuk memulai proses penurunan berat badan Anda. Terkadang, melatih kesadaran adalah semua yang Anda butuhkan.

Namun, jika kesadaran Anda membuat Anda stres, Anda berada di jalur yang salah. Selain penuh perhatian, Anda juga harus memiliki perasaan tenang. Stres hanya akan meningkatkan tingkat kortisol Anda, yang hanya mengaktifkan kemampuan tubuh Anda untuk memproduksi lemak.

 BACA JUGA:

3. Beralih ke ngemil sehat

Cemilan sehat seperti buah-buahan kering, beri, dan cokelat hitam benar-benar dapat melengkapi tujuan penurunan berat badan Anda. Selain membuat Anda kenyang untuk jangka waktu yang lebih lama, makanan ini juga dapat mengurangi kalori ekstra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3185941//diet-o7Yd_large.jpg
Mau Panjang Umur? Coba Pakai Pola Makan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/482/3184939//mediterania-szyt_large.jpg
Pola Makan Mediterania yang Terkenal di Dunia Bisa Perpanjang Usia, Rahasianya Ada 6!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3178089//iqbal-3k9H_large.jpg
Iqbaal Ramadhan Jatuh Sakit usai Diet Ekstrem Demi Film Baru, Ini Bahayanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177272//diet-W4YT_large.jpg
Tips Diet Sehat untuk Perempuan yang Sudah Menopause
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/482/3175024//ole-eWdt_large.jpg
Seperti Ole Romeny, Apakah Mengurangi Gula Bisa Mempercepat Penyembuhan Cedera Patah Tulang Kaki?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/482/3173475//bariatrik-hVtg_large.jpg
 3 Jenis Prosedur Bariatrik, Operasi Potong Lambung yang Dilakukan Ibunda Tasya Kamila
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement