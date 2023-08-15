5 Tips Diet Menurunkan Berat Badan Tanpa Meninggalkan Makanan Favorit

SAAT menurunkan berat badan dengan diet, kita harus sabar dan tak buru-buru ingin tampak kurus. Diet yang sehat memang dilakukan secara perlahan dengan mengubah gaya hidup.

Saat diet sejatinya tak harus meninggalkan makanan favoritmu secara totalitas. Hanya mengurangi saja, dan makan secukupnya.

Terdapat tips untuk diet tanpa meninggalkan makanan favoritmu. Dikutip dari Times of India, berikut tipsnya.

1. Kontrol porsi makanan favorit

Tidak ada alasan bagi Anda untuk melepaskan makanan favorit jika Anda terus memeriksa jumlah makanan yang Anda makan. Dengarkan perut Anda daripada menyerah pada hati Anda. Jangan memanjakan diri dengan makan berlebihan, tetapi berhati-hatilah dan lakukan kontrol porsi.

Mungkin memilih piring saji yang lebih kecil atau minum segelas air sebelum makan. Ini akan membantu Anda memperhatikan jumlah makanan yang Anda makan dan juga mengontrol rasa kenyang Anda.

2. Perhatikan makanan, tetapi jangan stres

Selain apa yang Anda makan, memperhatikan seberapa banyak Anda makan juga merupakan cara yang bagus untuk memulai proses penurunan berat badan Anda. Terkadang, melatih kesadaran adalah semua yang Anda butuhkan.

Namun, jika kesadaran Anda membuat Anda stres, Anda berada di jalur yang salah. Selain penuh perhatian, Anda juga harus memiliki perasaan tenang. Stres hanya akan meningkatkan tingkat kortisol Anda, yang hanya mengaktifkan kemampuan tubuh Anda untuk memproduksi lemak.

3. Beralih ke ngemil sehat

Cemilan sehat seperti buah-buahan kering, beri, dan cokelat hitam benar-benar dapat melengkapi tujuan penurunan berat badan Anda. Selain membuat Anda kenyang untuk jangka waktu yang lebih lama, makanan ini juga dapat mengurangi kalori ekstra.