HOME WOMEN HEALTH

Kartini Perindo Akan Gencar Sosialisasikan Bahaya Aborsi pada Anak Usia Dini

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |20:25 WIB
Kartini Perindo Akan Gencar Sosialisasikan Bahaya Aborsi pada Anak Usia Dini
Kartini Perindo akan sosialisasikan bahaya aborsi pada anak usia dini (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
SEMINAR Kartini Perindo sukses digelar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada Selasa (15/8/2023) di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Acara ini mengangkat tema mengenai Pentingnya Pengetahuan Dampak Aborsi Bagi Kesehatan Kaum Perempuan.

Acara ini turut dihadiri oleh Liliana Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum Kartini Perindo dan Dr. Calum Miller selaku Dokter Penelitian Penggerak Pro-Life di Universitas Oxford, Inggris.

Liliana Tanoesoedibjo

Kegiatan seminar dari Partai Perindo yang dikenal peduli dengan rakyat kecil ini pun dilakukan guna untuk memberi edukasi kepada masyarakat dan wanita akan bahayanya tindakan aborsi untuk kesehatan mereka. Hal itu pun turut diungkap Ratih Gunaevi sebagai Wakil Ketua Kartini Perindo.

“Ini merupakan pengalaman seminar yang memiliki ilmu yang sangat bermanfaat. Insya Allah ke depannya kita juga akan sosialisasi tentang bahayanya aborsi khususnya bagi anak-anak usia dini,” ungkap Ratih di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

Halaman:
1 2
      
