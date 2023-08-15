Peringati HUT Ke-78 RI, Kartini Perindo Gelar Seminar Tentang Dampak Aborsi

HUT Ke-78 RI tinggal menghitung hari. Momen Hari Kemerdekaan RI tentu saja ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Jelang HUT Kemerdekaan, Kartini Perindo menggelar acara seminar dengan tema "Pentingnya Pengetahuan Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Kaum Perempuan". Acara tersebut digelar di MNC Conference Hall Gedung INews Tower, Lt 3 pada Selasa (15/8/2023).

Acara tersebut dibuka oleh Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo. Dalam sambutannya, Liliana mengatakan meski Indonesia sudah mereka sejak 78 tahun lalu, namun masih banyak kehidupan masyarakat yang terjajah, khususnya kaum perempuan.

"Banyak bentuk kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan, mulai dari kekerasan baik dalam rumah maupun di luar rumah pelecehan seksual dan aborsi. Ini semua merupakan fenomena yang harus dicermati dan bersama-sama kita sepakat untuk membantu mengeluarkan jalan keluarnya agar bumi yang kita tempati dan tinggali jadi bumi yang nyaman dan aman bagi kita semua," tuturnya.

Liliana menambahkan di momen ini pihaknya menggandeng Prulife bersama dokter lulusan Oxford University, Dr Calum Miller untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak aborsi.

"Lewat acara ini kita mendukung kehidupan manusia dari saat pembuahan sampai kematian alami," tambahnya.

Lewat seminar ini, para peserta akan mendapatkan pentingnya pengetahuan tentang kehidupan dan menggali lebih dalam dampak aborsi. Selain itu menjelaskan tentang bahaya bagi kesehatan.

Lebih lanjut Liliana menjelaskan dalam kitab hukum Undang-Undang, aborsi di Indonesia diatur sebagai tindak pidana kecuali dalam beberapa kondisi yang dikecualikan, seperti mengancam nyawa ibu atau kondisi medis.

"Perdebatan pro dan kontra tentang aborsi muncul karena isu ini memunculkan berbagai faktor terutama etika agama hak reproduksi dan pandangan tentang kapan kita akan mendapatkan pemaparan dari dr tentang arti kehidupan dan bahaya aborsi bagi kesehatan perempuan," jelasnya.