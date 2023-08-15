Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Peringati HUT Ke-78 RI, Kartini Perindo Gelar Seminar Tentang Dampak Aborsi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |19:26 WIB
Peringati HUT Ke-78 RI, Kartini Perindo Gelar Seminar Tentang Dampak Aborsi
Liliana Tanoesoedibjo (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

HUT Ke-78 RI tinggal menghitung hari. Momen Hari Kemerdekaan RI tentu saja ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Jelang HUT Kemerdekaan, Kartini Perindo menggelar acara seminar dengan tema "Pentingnya Pengetahuan Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Kaum Perempuan". Acara tersebut digelar di MNC Conference Hall Gedung INews Tower, Lt 3 pada Selasa (15/8/2023).

Liliana Tanoesoedibjo

Acara tersebut dibuka oleh Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo. Dalam sambutannya, Liliana mengatakan meski Indonesia sudah mereka sejak 78 tahun lalu, namun masih banyak kehidupan masyarakat yang terjajah, khususnya kaum perempuan.

"Banyak bentuk kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan, mulai dari kekerasan baik dalam rumah maupun di luar rumah pelecehan seksual dan aborsi. Ini semua merupakan fenomena yang harus dicermati dan bersama-sama kita sepakat untuk membantu mengeluarkan jalan keluarnya agar bumi yang kita tempati dan tinggali jadi bumi yang nyaman dan aman bagi kita semua," tuturnya.

Liliana Tanoesoedibjo

Liliana menambahkan di momen ini pihaknya menggandeng Prulife bersama dokter lulusan Oxford University, Dr Calum Miller untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak aborsi.

"Lewat acara ini kita mendukung kehidupan manusia dari saat pembuahan sampai kematian alami," tambahnya.

Lewat seminar ini, para peserta akan mendapatkan pentingnya pengetahuan tentang kehidupan dan menggali lebih dalam dampak aborsi. Selain itu menjelaskan tentang bahaya bagi kesehatan.

Liliana Tanoesoedibjo

Lebih lanjut Liliana menjelaskan dalam kitab hukum Undang-Undang, aborsi di Indonesia diatur sebagai tindak pidana kecuali dalam beberapa kondisi yang dikecualikan, seperti mengancam nyawa ibu atau kondisi medis.

"Perdebatan pro dan kontra tentang aborsi muncul karena isu ini memunculkan berbagai faktor terutama etika agama hak reproduksi dan pandangan tentang kapan kita akan mendapatkan pemaparan dari dr tentang arti kehidupan dan bahaya aborsi bagi kesehatan perempuan," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/481/3046622/bkkbn-ungkap-2-syarat-aborsi-boleh-dilakukan-wanita-hamil-AU5dLFwHGu.jpg
BKKBN Ungkap 2 Syarat Aborsi Boleh Dilakukan Wanita Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/481/2865047/kartini-perindo-akan-gencar-sosialisasikan-bahaya-aborsi-pada-anak-usia-dini-tOJdkUqBmD.jpg
Kartini Perindo Akan Gencar Sosialisasikan Bahaya Aborsi pada Anak Usia Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/21/481/2132732/5-mitos-mengerikan-seputar-aborsi-ini-faktanya-PRMcl0sZg3.jpg
5 Mitos Mengerikan Seputar Aborsi, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/26/481/2023007/17-kali-aborsi-lihat-apa-yang-terjadi-pada-wanita-ini-RyER2iLHii.jpg
17 Kali Aborsi, Lihat Apa yang Terjadi pada Wanita Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/08/481/2015307/5-efek-mengerikan-aborsi-yang-belum-banyak-diketahui-lEfHNrQefm.jpg
5 Efek Mengerikan Aborsi yang Belum Banyak Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/30/481/1997818/penderitaan-setelah-aborsi-ini-membuat-tubuh-wanita-tersiksa-AUXVQz6sbX.jpg
Penderitaan Setelah Aborsi Ini Membuat Tubuh Wanita Tersiksa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement