5 Rekomendasi Wisata Indoor di Jakarta, Nyaman buat Liburan di Tengah Parahnya Polusi!

POLUSI udara di Jakarta makin memburuk bahkan mulai membahayakan pernapasan. Berada di luar ruangan tentu saja bisa terpapar. Aktivitas dalam ruangan dinilai lebih aman. Namun bukan berarti tak bisa liburan karena ada beragam pilihan wisata indoor di Ibu Kota.

Liburan merupakan solusi buat menyegarkan diri setelah lelah bekerja atau belajar di sekolah. Di tengah polusi udara yang buruk, tempat wisata indoor bisa jadi pilihan buat refreshing.

Ada banyak tempat wisata indoor menarik, mulai dari museum hingga wisata bawah laut yang menenangkan.

Berikut 5 rekomendasi tempat wisata indoor di Jakarta yang nyaman untuk dikunjungi di tengah polusi.

1. Museum MACAN

Berkunjung ke Museum Seni Modern dan Kontemporer di Nusantara atau Museum MACAN kamu bisa menikmati 800 koleksi seni modern dan kontemporer Indonesia dan Internasional.

Pameran seni kontemporer dan modern yang ditampilkan di Museum MACAN tidak terbatas pada lukisan tetapi juga mencakup gaya kontemporer menggunakan berbagai media, teknik, dan seni instalasi.

Museum MACAN (Instagram @museummacan)

Jadi, selain mengagumi seri yang ditampilkan, kamu juga bisa berfoto-foto di instalasi yang instagramable.

Lokasi: AKR Tower Level M, Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Jam operasional: Selasa-Minggu, 10.00-18.00 WIB

Harga tiket masuk: Rp56.000-Rp90.000 (tergantung kategori)

2. MoJA Museum

Selain Museum MACAN, Moseum Of Jakarta atau MoJa Museum juga menjadi salah satu tempat wisata indoor yang hits di Jakarta. Di tempat ini, kamu dapat menikmati berbagai ruangan-ruangan yang unik. Cocok banget untuk berfoto-foto aesthetic.

MoJA Museum (Instagram @mojamuseum)

Tidak hanya itu saja, ada pula wahana roller skating yang dapat digunakan untuk mengitari MoJA Museum. Di tempat ini ada pula MoPAINT untuk pengunjung yang ingin mengekspresikan diri melalui lukisan.

Para pengunjung bebas membuat lukisan dan coretan menggunakan cat serta lukisan yang tersedia.

Lokasi: Kawasan Gelora Bung Karno Sports, Main Stadium Zona Biru 8-9, Jakarta Pusat

Jam operasional: Setiap hari, 11.00 - 19.30 WIB

Harga tiket masuk: Rp110.000 - Rp135.000 (tergantung kategori)