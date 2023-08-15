10 Tempat Wisata Bersejarah di Yogyakarta untuk Rayakan HUT Ke-78 Republik Indonesia

DAERAH Istimewa Yogyakarta memiliki beragam tempat wisata bersejarah yang di antaranya layak dikunjungi buat merayakan HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Mengunjungi situs sejarah tentu bisa menumbuhkan rasa nasionalisme.

Berikut 10 tempat wisata bersejrah di Yogyakarta yang cocok disambangi di momen Hari Kemerdekaan RI :

1. Keraton Yogyakarta

Keraton Yogyakarta ini terdapat sejarah yang penuh dengan makna. Sejarah ini bermula dari abad ke-16, dimana terdapat kerajaan Islam bernama Mataram. Seiring berjalannya waktu, kedaulatan Mataram sedikit terganggu akibat adanya intervensi dari Belanda.

Demi mengakhiri perselisihan itu, akhirnya terjadilah Perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari. Keraton Yogyakarta sendiri sampai saat ini masih menjadi tempat tinggal Sultan. Menariknya, sejumlah sudut Keraton Yogyakarta kini sengaja dijadikan objek wisata budaya sekaligus edukasi untuk melestarikan tradisi.

Keraton Yogyakarta

2. Benteng Vredeburg

Benteng yang satu ini merupakan benteng yang dibuat oleh Belanda pada saat itu. Pembuatan dari benteng ini sendiri memiliki tujuan utama untuk dapat memberikan efek intimidatif pada Keraton Jogja. Sebelum menjadi nama Benteng Vredeburg, benteng ini memiliki nama asli benteng Rustenberg.

Keberadaan benteng yang satu ini memiliki peran yang sangat penting. Tak hanya pada masa kolonialisme penjajahan belanda saja.

Benteng Vredeburg

Namun, pada masa perjuangan kemerdekaan keberadaan dari benteng yang satu ini juga sangat penting. Pada masa penjajahan belanda, benteng ini merupakan markas resmi VOC untuk dapat memata-matai pergerakan dari Keraton.

Meski demikian, pada masa perjuangan kemerdekaan benteng yang satu ini menjadi pusat penting.

3. Candi Prambanan

Candi Prambanan terletak tepat di perbatasan antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten. Tempat wisata di Yogyakarta ini terletak di wilayah administrasi desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman, sedangkan pintu masuk kompleks Candi Prambanan terletak di wilayah administrasi desa Tlogo, Prambanan, Klaten.

Candi Prambanan termasuk candi Hindu terbesar di Indonesia dan masuk dalam Situs Warisan Dunia UNESCO.

Candi Prambanan

4. Taman Sari

Taman Sari merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Yogyakarta. Selain memiliki banyak spot foto yang indah, taman sari juga memiliki nilai sejarah yang tak kalah hebatnya.

Pada tahun 1765-1812, Taman Sari merupakan taman atau kebun istana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan luasan lebih dari 10 hektare yang terdiri dari 57 bangunan (gedung, jembatan gantung, kanal air, kolam pemandian, serta danau buatan).

Taman Sari yang juga dikenal dengan istana air ini khas dengan arsitektur kunonya yang indah. Bagi wisatawan yang ingin tahu lebih banyak mengenai sejarah dari Taman Sari, kita bisa mengikuti pemandu wisata yang juga akan membawamu keliling Taman Sari.