7 Tempat Wisata di Bogor yang Ada Promo HUT RI 17 Agustus 2023

DALAM rangka menyambut HUT RI, beberapa wisata di Bogor memberikan penawaran istimewa berupa diskon tiket masuk, voucher, dan diskon penginapan.

Dalam perayaan HUT RI, wisata Bogor menghadirkan promo istimewa yang tidak boleh Anda lewatkan.

Nah, kira-kira Wisata apa saja yang menawarkan promo 17 Agustus, yuk simak ulasannya sebagaimana Okezone rangkum berikut ini.

BACA JUGA:

1. Taman Safari Bogor

Taman Safari Bogor terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Barat.

Untuk merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Taman Safari menghadirkan penawaran istimewa, yakni Promo Serbu Seru 78.

Panda Cai Tao di Taman Safari Bogor. (Okezone.com/Novi Fauziah)

Taman Safari menawarkan 3 jenis promo yaitu “Khusus buat yang bernama Agus di KTP mendapatkan harga tiket spesial diskon sebesar Rp.78.000 berlaku dari 1-17 Agustus, bagi pengunjung yang berkunjung selama bulan Kemerdekaan RI mendapat promo penginapan khusus weekday, dan Paket kuliner kemerdekaan dengan harga Rp78.000/pax”.demikian penjelasan oleh akun instagram @taman_safari

Ayo mamfaatkan promo spesial ini dan dapatkan pengalaman tak terlupakan saat Anda menjelajahi habitat satwa yang beragam, berinteraksi dengan satwa, dan menyaksikan pertunjukan menakjubkan.

BACA JUGA:

2. The Jungle Waterpark

The Jungle Park terletak di Bogor Nirwana R esidence, Jl. Bogor Nirwana Raya, Dreded Pahlawan.

The Jungle Waterpark, destinasi liburan air yang penuh dengan petualangan dan kegembiraan, kini memberikan promo Gebyuur Merdeka yang hanya berlaku tiap Jumat di Agustus 2023.

The Jungle Waterpark

“Hi, junglers..Nikmati keseruan liburan kamu di hari Jum’at di Agustus 2320, dengan “Promo Gebyuur Merdeka”. Harga tiket hanya Rp45.000 per orang (minimal 3 orang)”, demikian penjelasan oleh akun instagram @thejunglebogor.

Anda dapat menikmati keseruan dalam wahana air yang menarik, menikmati berbagai kegiatan yang menghidupkan semangat kemerdekaan di tengah riuhnya air dan keceriaan di The Jungle Waterpark.

BACA JUGA:

3. Trans Studio Cibubur

Trans Studio Cibubur berlokasi di Jl. Alternatif Cibubur No.230, Harjamuti, Kecamatan Cimanggis, Depok.

Trans Studio Cibubur memberikan promo tambah Rp78.000 buat tiket kedua. Promo ini berlaku khusus pembelian online pada periode 14-20 Agustus 2023. Pembelian tiket promo online melalui website resmi www.transentertainment.com.

Untuk weekdays pengunjung hanya perlu membayar Rp328.000 untuk tiket 2 orang dari sebelumnya Rp250.000 per orang. Sementara untuk weekend, pengunjung hanya perlu membayar Rp403.000 untuk tiket 2 orang dari sebelumnyaRp325.000 per orang.

“Spesial di momen ulang tahun ke-78 Indonesia ini, kamu bisa tebus tiket ke-2 Trans Studio Cibubur Cuma dengan harga Rp78.000 aja!” demikian penjelasan akun instagram @transstudio.cibubur