Uniknya Wisata Perahu Berputar di Vietnam, Hadirkan Pengalaman Berlayar Sambil Mancing Kepiting

VIETNAM menjadi salah satu destinasi menarik di kawasan Asia Tenggara. Nah, bila Anda mencari wisata unik di Vietnam, tak ada selahnya menjajal naik perahu berputar di Coconut Tour Hoi An.

Perahu berputar atau dalam bahasa Vietnam disebut Quay Thung merupakan wisata dengan perahu berbentuk bulat yang mengitari kawasan tanaman kelapa air yang dalam bahasa Vietnam disebut Dua Nouc.

Mengutip ANTARA, perahu yang terbuat dari bambu tersebut awalnya merupakan perahu yang sering dipakai nelayan untuk mencari ikan kecil, udang dan kepiting kecil di anak sungai Thu Bon. Saat perang dengan Amerika, kawasan ini menjadi tempat bersembunyi tentara gerilya Vietnam.

Namun saat ini, sungai tersebut menjadi pusat wisata yang menarik turis dan para nelayan beralih profesi menjadi pendayung wisatawan.

Wisata perahu berputar di Vietnam (Foto: ANTARA/Fitra Ashari)

Pada kesempatan ini, pengunjung bakal disuguhkan dengan atraksi dari pengemudi perahu yang akan menggoyang bahkan memutar-mutar perahu di tengah sungai. Mereka juga kerap meneriakkan yel-yel semangat agar semakin memeriahkan perjalanan tur.

Wisatawan akan diajak menyusuri sungai sepanjang 2 kilometer dalam waktu tempuh perjalanan sekitar 40 menit. Turis juga bisa memancing kepiting di sekitar pohon kelapa, dengan alat pancing dan umpan yang telah disediakan di perahu.

Sepanjang perjalanan wisatawan bisa berjoget atau bernyanyi diiringi musik yang dimainkan pengemudi perahu. Selain itu juga ada atraksi seorang pengemudi perahu yang memutar-mutar perahunya sambil berdiri yang dapat menjadi dokumentasi yang 'ciamik'.