HOME WOMEN TRAVEL

Catat! Ini Sederet Lomba Menarik Perayaan HUT Ke-78 RI di TMII

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |02:00 WIB
Catat! Ini Sederet Lomba Menarik Perayaan HUT Ke-78 RI di TMII
Taman Legenda Keong Mas TMII, Jakarta Timur. (Foto: Koran SINDO)
TAMAN Mini Indonesia (TMMI) di Jakarta Timur menggelar berbagai perlombaan untuk merayakan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Di antaranya Karnaval Nusantara, hias sepeda, hingga fotografi.

“Dalam rangka merayakan ulang tahun Indonesia, TMMI akan mengadakan berbagai macam acara seperti Karnaval Nusantara yang pastinya seru banget dan akan ada banyak hadiah menarik menanti kalian,” tulis akun Instagram resmi @tmiiofficial seperti dikutip Okezone, Rabu (16/8/2023).

TMMI menjadi tempat menarik untuk liburan sekaligus merayakan HUT RI, karena bisa melihat langsung kekayaan budaya dan keragaman Indonesia.

Berikut lomba dalam rangka HUT ke-8 RI digelar Taman Mini Indonesia Indah seperti dikutip dari akun media sosialnya.

 

1. Karnaval Nusantara

Karnaval Nusantara dilaksanakan pada Kamis, 17 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB. Lokasinya di Plaza Tugu Api TMII.

2. Lomba Hias Sepeda

Lomba hias digelar Kamis, 17 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB di Plaza Tugu Api Indonesia TMII dengan hadiah 2 unit sepeda lipat United Bike dan doorprize menarik.

Pendaftaran dibuka hingga 15 Agustus 2023 untuk kuota 100 orang. Peserta diminta menghias sepedanya di rumah semenarik mungkin kemudian pada Kamis berkumpul di Tugu Api Pancasila untuk mengikuti karnaval nusantara.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
