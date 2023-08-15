Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Urban Legend Kampus Universitas Indonesia, Ada Hantu Kebaya Merah

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |00:03 WIB
4 Urban Legend Kampus Universitas Indonesia, Ada Hantu Kebaya Merah
Danau di area kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. (Foto: Okezone.com/M Sukardi)
UNIVERSITAS Indonesia merupakan kampus terbaik di Indonesia. Selain meraup prestasi membanggakan dari sisi pendidikan, ada hal lain yang jadi sorotan dari UI adalah urban legend atau cerita urbannya.

Ada sederet kisah mistis yang dikaitkan dengan kampus Universitas Indonesia di Kota Depok, Jawa Barat.

Salah satunya teror penunggu Asrama Mahasiswa UI blok C di lantai satu tepatnya kamar Nomor 20. Mahasiswa yang menempati kamar tersebut kabarnya selalu menemukan bercak darah misterius. Hal ini membuat kamar tersebut tidak ditempati.

Selain kisah tersebut, ada beberapa kisah lainnya yang menghantui Universitas Indonesia.

Berikut urban legend kampus UI yang terkenal dengan kisah mistis membuat merinding melansir berbagai sumber :

Stasiun UI Depok

Salah satu kisah horor di Universitas Indonesia yang bahkan menjadi urban legend adalah kisah stasiun UI Depok. Kisah ini terkenal sejak tahun 1990-an dimana ada seorang mahasiswa yang menaiki kereta di malam hari dari UI ke Tebet.

 Stasiun UI

Stasiun UI

Mahasiswa itu heran karena kereta tidak turun di stasiun manapun. Kereta baru berhenti setelah mahasiswa itu ingin turun di Stasiun Tebet. Ia juga menyadari bahwa hanya ia yang turun di Stasiun Tebet.

Di luar dugaan ternyata mahasiswa itu berjalan sendirian di sepanjang rel. Hal itu diketahui setelah bertanya kepada petugas lantaran hanya ia yang turun di stasiun itu.

Tempat Parkir Bikun (Bis Kuning)

Kisah mistis di tempat parkir bis kuning dekat rektorat sudah sangat terkenal di kalangan mahasiswa UI. Berdasarkan urban legend yang beredar, kawasan tersebut dihuni oleh hantu si merah berwujud perempuan.

Hantu merah berambut panjang itu memiliki wujud menyeramkan. Ia kerap menghantui area sekitar rektorat, tempat parkis bikun, dan menara air.

