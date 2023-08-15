Apa yang Terkenal di Semarang dan Cocok untuk Para Pelancong Menikmati Liburan?

APA yang terkenal di Semarang? Pertanyaan ini sering kali muncul di benak para pelancong ketika ingin menghabiskan waktu libur di Ibu Kota Jawa Tengah.

Semarang menjadi kota metrapolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Tidak hanya memiliki kebudayaan yang unik, Semarang juga memiliki destinasi wisata yang bikin siapa pun merasa terkesan.

Lantas, apa yang terkenal di Semarang? Mengutip berbagahai sumber, berikut yang terkenal di Semarang?

BACA JUGA:

Tahu Gimbal

Tahu jadi salah satu makanan yang orang banyak suka. Ketika Anda berkunjung ke Semarang, tahu gimbal bisa menjadi pilihan yang nikmat.

Tahu gimbal

Tahu gimbal ini disajikan bersama potongan lontong dan kol yang disiram bumbu lacang dan petis.

Nah, buat Anda yang berkunjung ke Semarang bisa datang ke kedai penjual tahu gimbal seperti warung Pak H. Edy yang terletak di Jalan Pahlawan di depan departeman sosial Semarang.

BACA JUGA:

Lumpia Semarang

Apa yang terkenal di Semarang? Lumpia bisa menjadi alternatif kuliner lainnya. Bahkan, menu satu ini sering kali dijadikan buah tangan ketika Anda berkunjung ke sana.

Lumpia Semarang (Okezone.com/Siska)

Lumpia ini terbuat dari adonan tepung yang diisi dengan daging ayam, bawang putih, telur orak arik, ebi, kecap, potongnan sayuran, hingga rebung. Untuk rebung, inilah yang menjadi ciri khas dari lumpia Semarang.