Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apa yang Terkenal di Semarang dan Cocok untuk Para Pelancong Menikmati Liburan?

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |18:00 WIB
Apa yang Terkenal di Semarang dan Cocok untuk Para Pelancong Menikmati Liburan?
Lawang Sewu di Kota Semarang. (Foto: Indobackpacking.com)
A
A
A

APA yang terkenal di Semarang? Pertanyaan ini sering kali muncul di benak para pelancong ketika ingin menghabiskan waktu libur di Ibu Kota Jawa Tengah.

Semarang menjadi kota metrapolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Tidak hanya memiliki kebudayaan yang unik, Semarang juga memiliki destinasi wisata yang bikin siapa pun merasa terkesan.

Lantas, apa yang terkenal di Semarang? Mengutip berbagahai sumber, berikut yang terkenal di Semarang?

 BACA JUGA:

Tahu Gimbal

Tahu jadi salah satu makanan yang orang banyak suka. Ketika Anda berkunjung ke Semarang, tahu gimbal bisa menjadi pilihan yang nikmat.

 Ilustrasi

Tahu gimbal

Tahu gimbal ini disajikan bersama potongan lontong dan kol yang disiram bumbu lacang dan petis.

Nah, buat Anda yang berkunjung ke Semarang bisa datang ke kedai penjual tahu gimbal seperti warung Pak H. Edy yang terletak di Jalan Pahlawan di depan departeman sosial Semarang.

 BACA JUGA:

Lumpia Semarang

Apa yang terkenal di Semarang? Lumpia bisa menjadi alternatif kuliner lainnya. Bahkan, menu satu ini sering kali dijadikan buah tangan ketika Anda berkunjung ke sana.

 Ilustrasi

Lumpia Semarang (Okezone.com/Siska)

Lumpia ini terbuat dari adonan tepung yang diisi dengan daging ayam, bawang putih, telur orak arik, ebi, kecap, potongnan sayuran, hingga rebung. Untuk rebung, inilah yang menjadi ciri khas dari lumpia Semarang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement