Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Acara Unik di Jepang, Apa Arti dari Festival Kanamara Matsuri?

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |16:00 WIB
Acara Unik di Jepang, Apa Arti dari Festival Kanamara Matsuri?
Kanamara matsuri, festival unik di Jepang yang digelar tiap tahun. (Foto: Ruptly)
A
A
A

APA arti dari festival Kanamara Matsuri? Pertanyaan ini mungkin ada di benak sebagian orang. Festival unik ini diadakan pada April setiap tahunnya di Jepang.

Festival Kamanara Matsuri juga dikenal sebagai Festival Penis, di mana bertujuan untuk memberi penghormatan kesuburan dalam ritual kuno, kelancaran hubungan pernikahan, dan kemakmuran.

Apa arti dari Festival Kanamra Matsuri?

Dikutip Euro News, Rabu (16/8/2023), Festival Kanamra Matsuri atau Festival Penis diperuntukan bukan saja untuk masyarakat umum, melainkan pekerja seks komersil yang berdoa untuk meminta perlindungan agar terhindar dari penyakit menular.

Pada acara berlangsung, masyarakat Jepang akan mengarak patung penis yang terbuat dari besi, batang kayu, warna merah muda. Mungkin ini terbilang aneh, tapi di Jepang Festival Kanamra Matsuri sudah berlangsung sejak 1969. Tepatnya di Kuil Kanayami.

Masyarakat Jepang tentu membuat acara ini bukan hanya sekedar festival. Ada cerita di balik itu semua, di mana sebutkan bahwa ada legenda kuno tentang seorang wanita muda yang pernah menjadi korban kutukan iblis yang merasa cemburu.

Iblis itu lantas bersembunyi di dalam vagina sang wanita dan menggigit penis dari suami wanita tersebut ketika keduanya hendak melakukan hubungnan seksual.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement