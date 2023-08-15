Acara Unik di Jepang, Apa Arti dari Festival Kanamara Matsuri?

Kanamara matsuri, festival unik di Jepang yang digelar tiap tahun. (Foto: Ruptly)

APA arti dari festival Kanamara Matsuri? Pertanyaan ini mungkin ada di benak sebagian orang. Festival unik ini diadakan pada April setiap tahunnya di Jepang.

Festival Kamanara Matsuri juga dikenal sebagai Festival Penis, di mana bertujuan untuk memberi penghormatan kesuburan dalam ritual kuno, kelancaran hubungan pernikahan, dan kemakmuran.

Apa arti dari Festival Kanamra Matsuri?

Dikutip Euro News, Rabu (16/8/2023), Festival Kanamra Matsuri atau Festival Penis diperuntukan bukan saja untuk masyarakat umum, melainkan pekerja seks komersil yang berdoa untuk meminta perlindungan agar terhindar dari penyakit menular.

Pada acara berlangsung, masyarakat Jepang akan mengarak patung penis yang terbuat dari besi, batang kayu, warna merah muda. Mungkin ini terbilang aneh, tapi di Jepang Festival Kanamra Matsuri sudah berlangsung sejak 1969. Tepatnya di Kuil Kanayami.

Masyarakat Jepang tentu membuat acara ini bukan hanya sekedar festival. Ada cerita di balik itu semua, di mana sebutkan bahwa ada legenda kuno tentang seorang wanita muda yang pernah menjadi korban kutukan iblis yang merasa cemburu.

Iblis itu lantas bersembunyi di dalam vagina sang wanita dan menggigit penis dari suami wanita tersebut ketika keduanya hendak melakukan hubungnan seksual.