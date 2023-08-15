Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Penumpang Pesawat Rekam Parahnya Polusi Udara di Langit Jakarta, Bikin Merinding!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |08:01 WIB
Viral Penumpang Pesawat Rekam Parahnya Polusi Udara di Langit Jakarta, Bikin Merinding!
Kondisi miris polusi udara di langit Jakarta dilihat dari atas pesawat (Foto: TikTok/@notpusing)
A
A
A

POLUSI udara dengan level parah di Jakarta terus menjadi sorotan tajam. Bahkan belum lama ini beredar video di mana seorang penumpang pesawat memerlihatkan buruknya kualitas udara Jakarta dilihat dari atas langit.

Momen itu diunggah oleh pemilik akun TikTok, @notpusing. Wanita yang diketahui bernama bernama Sheena ini awalnya merekam pemandangan saat ia menjadi penumpang salah satu maskapai yang terbang dari Yogyakarta International Airport (YIA) menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

“Flight YIA-CGK, termerinding yang pernah aku rasain," tulis Sheena seperti dikutip MNC Portal dari akun instagramnya.

Sheena awalnya takjub dengan pemandangan yang ia lihat dari dalam pesawat. Kualitas udara pun masih jernih sehingga ia bisa menyaksikan hijaunya pepohonan yang asri.

Polusi Parah di Jakarta

(Foto: TikTok/@notpusing)

Suasana pun berubah drastis saat hendak mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Hal itu disadarinya saat ia mulai tidak bisa lagi melihat pemandangan dari dalam pesawat. Semua dipenuhi kabut abu-abu dan tak lagi terlihat pemandangan di bawahnya.

“Sempat ketiduran dan kaget. Ini ada di mana. Ternyata eh ternyata udah sampai Jakarta,” katanya.

Benar saja, terlihat penampakan tebalnya polusi udara di ibu kota yang diambil dari atas langit itu. Samar-samar terlihat permukiman Jakarta yang tertutup polusi asap tebal berwarna putih keabuan seperti langit mendung.

