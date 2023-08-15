Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kacau! Malaysia Airlines MH122 Putar Balik ke Sydney Gegara Penumpang Ngaku Bawa Bahan Peledak

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |04:01 WIB
Kacau! Malaysia Airlines MH122 Putar Balik ke Sydney Gegara Penumpang Ngaku Bawa Bahan Peledak
Pesawat Malaysia Airlines putar balik ke Sydney, Australia (Foto: IG/@photorikoo)
A
A
A

PESAWAT Malaysia Airlines MH122 terpaksa kembali ke Sydney, Australia saat terbang menuju Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 14 Agustus 2023 sore. Hal itu dikarenakan ulah salah satu penumpang yang diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Pria berusia 45 tahun itu sukses bikin cerita yang menakutkan. Pasalnya, saat sudah terbang selama satu jam dari Sydney ke Kuala Lumpur, tiba-tiba saja pria tersebut berulah dan mengganggu kenyamanan penumpang lainnya.

Velutha Parambath salah seorang penumpang MH122 kepada 9News mengatakan saat pesawat mulai terbang pelaku melakukan ritual ibadah. Sayangnya saat itu dia melakukannya dengan suara yang sangat keras.

"Saat itu banyak dari kami berpikir dia tengah berdoa buat semua penumpang pesawat," ucap Velutha Parambath.

Malaysia Airlines Putar Balik ke Sydney

Pesawat Malaysia Airlines MH122 putar balik ke Sydney (Foto: 9News)

Aksi pria tersebut tiba-tiba makin mengejutkan karena kemudian mengaku kepada kru pesawat bahwa dirinya membawa barang peledak di tasnya. Sontak penumpang yang berdekatan dengan pelaku ketakutan.

Pelaku menunjukkan tas warna hitam miliknya yang diklaim berisi bahan peledak. Bukan itu saja dia malah mengaku sudah siap melakukan apa saja.

Alhasil pengakuan tersebut membuat kru pesawat terkejut. Demi keamanan penerbangan dan penumpang, kapten pesawat MH122 langsung memutuskan putar balik ke Sydney.

Kru pesawat juga telah memeriksa tas yang dimiliki pelaku. Ternyata sama sekali tidak ada barang peledak di tas tersebut seperti diucapkan pelaku.

Halaman:
1 2 3
      
