Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Bule Snorkeling Bareng Sampah di Nusa Penida, Tamparan Keras bagi Pelaku Pariwisata Bali

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |00:03 WIB
Viral Bule Snorkeling Bareng Sampah di Nusa Penida, Tamparan Keras bagi Pelaku Pariwisata Bali
Sara Walsh, ngeluh snorkeling dikelilingi sampah di laut Nusa Penida, Bali (Foto: Sara Walsh/SWNS)
A
A
A

SEORANG turis asal Amerika Serikat mengungkapkan kekecewaannya saat berwisata ke Pulau Bali. Pasalnya, ia dipaksa bersnorkeling oleh seorang tourguide di laut kawasan Nusa Penida yang tampak dipenuhi sampah.

Padahal, kawasan ini merupakan salah satu spot terfavorit para wisatawan lokal dan mancanegara saat berkunjung ke Pulau Dewata.

Pengamat pariwisata sekaligus pemerhati halal tourism, Hilda Ansariah Sabri lantas ikut mengomentari kasus ini.

Menurutnya, pandemi Covid-19 yang sempat membuat industri pariwisata terpuruk sejatinya bisa menjadi momentum bagi para pelaku pariwisata dalam membenahi segala hal, salah satunya kepedulian terhadap lingkungan.

“Soal sampah di Penida dan di berbagai wilayah Indonesia, tiap daerah yang menjual pariwisata di daerahnya, apalagi sudah merasakan pedihnya tidak memiliki pekerjaan 3 tahun akibat (pandemi) Covid, seharusnya sudah otomatis jaga lingkungannya,” kata Hilda saat berbincang dengan MNC Portal.

Sampah di Nusa Penida

Sampah di laut Nusa Penida, Bali (Foto: Sara Walsh/SWNS)

Hilda kemudian mengaitkan kasus ini dengan kondisi overtourism yang seharusnya sudah ditinggalkan oleh para pelaku pariwisata.

Overtourism sendiri merupakan suatu kondisi di mana jumlah wisatawan di sebuah destinasi wisata dianggap terlalu tinggi oleh warga setempat sehingga mulai dirasa mengganggu, yang salah satu dampaknya bisa merusak lingkungan.

Dirinya menyebut, seharusnya pemerintah setempat justru mulai menerapkan tren sustainable tourism, di mana tren pariwisata ini mulai mengacu pada dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang telah diperhitungkan untuk meminimalkan konsekuensi negatif terhadap lingkungan.

Apalagi, seperti diketahui, tujuan akhir dari pariwisata berkelanjutan adalah untuk mengurangi dampak pariwisata terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176405/bali-j1WT_large.jpg
Bangga! Bali Dinobatkan Jadi Pulau Terbaik Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/408/3135774/fasilitas_dan_harga_kamar_hotel_tempat_luna_maya_menikah_tarifnya_rp12_juta_per_malam-iu7h_large.jpg
Fasilitas dan Harga Kamar Hotel Tempat Luna Maya Menikah, Tarifnya Rp12 Juta per Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/408/3130985/7_tempat_honeymoon_favorit_di_bali_pemandangannya_pantai_hingga_tebing-Rxo3_large.jpg
7 Tempat Honeymoon Favorit di Bali, Pemandangannya Pantai hingga Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/549/3128779/harga_tiket_masuk_bali_zoo_destinasi_yang_dikunjungi_jokowi_dan_keluarga_di_momen_liburan_lebaran-e8Pw_large.jpg
Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/408/3126602/pariwisata_bali-tudQ_large.jpg
Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070977/hotel_ramah_lingkungan_di_bali-cUG7_large.jpg
Kepincut Indonesia, Pengusaha Asal Kanada Ini Dirikan Hotel Ramah Lingkungan di Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement