Gunung Rinjani Ditampilkan Inter Milan di Video Perkenalan Emil Audero, Netizen: Lombok Makin Mendunia!

Emil Audero Mulyadi resmi jadi pemain Inter Milan (Foto: IG/@emil_audero)

GUNUNG Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) ditampilkan Inter Milan dalam perkenalan pemain baru mereka, Emil Audero Mulyadi.

Emil Audero sendiri merupakan pesepakbola berdarah Indonesia kelahiran Mataram, NTB yang berposisi sebagai kiper.

Dalam video yang diunggah akun resmi Instagram Inter Milan, @inter, digambarkan Emil Audero sedang menunggangi kuda bak seorang pendekar.

"Gerbang dan penjaga yang tidak pernah beristirahat: 'Saudara Baru' telah kembali, 'gerbang terlarang' sekarang tersedia," tulis akun Instagram tersebut.

Inter secara tersirat menyatakan bahwa Emil Audero sebagai titisan legenda Gunung Rinjani yang ditempa oleh panasnya kawah.

Tampak sosok Emil Audero sangat gagah, terlebih disandingkan dengan latar belakang Gunung Rinjani, yakni salah satu gunung terindah di Indonesia yang memiliki pesonanya sendiri.

Emil Audero resmi jadi pemain Inter Milan (Foto: IG/@emil_audero)

Pada teaser tersebut, Emil Audero berjalan menggunakan tongkat, sembari menyusuri jalan yang diselimuti pasir di sekitar gunung Rinjani.

Ditampilkan pula sebuah pintu gerbang sangat tinggi yang diapit dua dinding berukuran raksasa. Hal tersebut mengilustrasikan sosok Emil Audero ialah tembok pertahanan terakhir gawang I Nerazzurri.

Warganet Indonesia sontak membanjiri kolom komentar unggahan video tersebut. Tak sedikit yang memberikan apresiasi dan kekagumannya, karena Gunung Rinjani menjadi bagian teaser perkenalan pemain baru di klub sepakbola asal Italia itu.