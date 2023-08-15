Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Nikmatnya Egg Coffee, Minuman Favorit Anak Muda Vietnam buat Nongkrong

Antara , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |04:00 WIB
Nikmatnya Egg Coffee, Minuman Favorit Anak Muda Vietnam buat Nongkrong
Egg coffee dari kafe Ce Pehe Trung di Ho Chi Minh, Vietnam. (Foto: ANTARA/Fitra Ashari)
INGIN merasakan menjadi warga lokal di Ho Chi Minh? Wisatawan bisa mencoba berjalan kaki menyusuri ingar bingar malam hari di kota terpadat di Vietnam tersebut.

Sepanjang Jalan Duong Nguyen Sieu di Ho Chi Minh, wisatawan akan banyak menemukan bar hingga kafe yang ramai pengunjung, terutama anak muda.

Melansir dari ANTARA, Rabu (16/8/2023), salah satu kafe terkenal sebagai tempat anak muda Vietnam menghabiskan malam Minggu adalah Ce Phe Trung atau 3T Egg Coffee.

 BACA JUGA:

Di kafe itu, menu spesial yang direkomendasikan adalah egg coffee, yaitu kopi dengan campuran foam (busa) dari kuning telur di atasnya.

 

Belakangan ini, egg coffee menjadi pilihan utama para anak muda Vietnam untuk nongkrong sambil minum kopi.

 BACA JUGA:

Egg coffee di Ce Phe Trung memiliki rasa kopi robusta yang kuat. Cita rasa robustra berpadu dengan susu dan telur yang berbentuk foam.

Rasa telur pada egg coffee tidak terlalu amis dan cukup pas berpadu dengan kopi dan susu. Di atas bagian atas, terdapat taburan bubuk kopi yang semakin menambah kenikmatan.

