Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Restoran Israel Ini Sajikan Es Krim Cokelat dalam Kloset, Penampakannya Bikin Jijik!

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |06:02 WIB
Restoran Israel Ini Sajikan Es Krim Cokelat dalam Kloset, Penampakannya Bikin Jijik!
Restoran Israel sajikan cokelat dengan cara menjijikkan (Foto: Oddity Central)
A
A
A

COKELAT biasanya dihidangkan dengan cara yang lezat dan menarik, seperti dalam bentuk makanan penutup atau camilan yang nikmat. Cokelat pun lazimnya dikemas dengan kreativitas dan gaya yang unik. 

Beberapa restoran, toko cokelat, atau pameran makanan menampilkan cokelat dalam bentuk seni kuliner yang menarik.

Cokelat, sebuah kelezatan yang tak terbantahkan. Dari aroma manisnya yang menggoda hingga rasa lelehannya yang memanjakan cokelat menghadirkan kenikmatan dalam setiap gigitan.

Namun, Rasa cokelat yang menggugah selera sepertinya tidak anda temukan di restoran yang satu ini!

Gordos merupakan sebuah restoran populer di Holon, Israel. Baru-baru ini justru menarik banyak perhatian sekaligus menuai kontroversi di media sosial, lantaran nekat menyajikan es krim cokelat di dalam kloset, tempat lazimnya orang buang air besar.

Restoran Israel Suguhkan Kuliner Ekstrem

(Foto: IG/@gordon_restaurant)

Mengutip Oddity Central, Restoran ini menyajikan es krim cokelat berbentuk seperti kotoran di dalam mangkuk toilet asli. Tentu saja, makanan penutup yang unik ini mendapat banyak perhatian dan menuai komentar miring dari warganet.

Tidak jelas apakah Gordos memang sengaja cari sensasi untuk membuat kontroversi, atau apakah para pemikir brilian yang menciptakan nama 'Third House Shit' hanya ingin viral dan mendapat banyak perhatian di media sosial.

Satu hal yang pasti. Restoran ini membuat banyak orang geram karena menu ini dinamai 'Third House Shit'. Third House merupakan Rumah Ketiga atau Bait Suci yang sangat penting yang mengacu pada kuil hipotesis yang dibangun kembali di Yerusalem.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/298/3066494/sensasi_segarnya_bubur_ketan_hitam_ditambah_eskrim_nangka_dan_durian-JU7D_large.jpg
Sensasi Segarnya Bubur Ketan Hitam Ditambah Eskrim, Nangka dan Durian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/298/3042383/kuliner_jepang-yAop_large.jpg
Menjajal Kuliner Jepang yang Kaya Akan Nuansa Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/298/3032458/blodpalt-TKNU_large.jpg
Ini Makanan Paling Gak Enak Sedunia versi Taste Atlas, Berasal dari Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/301/3000852/ternyata-ini-penyebab-kenapa-popcorn-di-bioskop-harum-menggoda-selera-KLkuvZRdB9.JPG
Ternyata Ini Penyebab Kenapa Popcorn di Bioskop Harum Menggoda Selera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/301/3000406/7-street-food-jakarta-paling-digemari-kaum-milenial-mana-favoritmu-4Qhn90tldF.JPG
7 Street Food Jakarta Paling Digemari Kaum Milenial, Mana Favoritmu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/301/2984785/5-minuman-dingin-terunik-di-dunia-cocok-buat-penawar-dahaga-saat-buka-puasa-cGmdWPXq8J.JPG
5 Minuman Dingin Terunik di Dunia, Cocok buat Penawar Dahaga saat Buka Puasa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement