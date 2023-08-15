Restoran Israel Ini Sajikan Es Krim Cokelat dalam Kloset, Penampakannya Bikin Jijik!

COKELAT biasanya dihidangkan dengan cara yang lezat dan menarik, seperti dalam bentuk makanan penutup atau camilan yang nikmat. Cokelat pun lazimnya dikemas dengan kreativitas dan gaya yang unik.

Beberapa restoran, toko cokelat, atau pameran makanan menampilkan cokelat dalam bentuk seni kuliner yang menarik.

Cokelat, sebuah kelezatan yang tak terbantahkan. Dari aroma manisnya yang menggoda hingga rasa lelehannya yang memanjakan cokelat menghadirkan kenikmatan dalam setiap gigitan.

Namun, Rasa cokelat yang menggugah selera sepertinya tidak anda temukan di restoran yang satu ini!

Gordos merupakan sebuah restoran populer di Holon, Israel. Baru-baru ini justru menarik banyak perhatian sekaligus menuai kontroversi di media sosial, lantaran nekat menyajikan es krim cokelat di dalam kloset, tempat lazimnya orang buang air besar.

(Foto: IG/@gordon_restaurant)

Mengutip Oddity Central, Restoran ini menyajikan es krim cokelat berbentuk seperti kotoran di dalam mangkuk toilet asli. Tentu saja, makanan penutup yang unik ini mendapat banyak perhatian dan menuai komentar miring dari warganet.

Tidak jelas apakah Gordos memang sengaja cari sensasi untuk membuat kontroversi, atau apakah para pemikir brilian yang menciptakan nama 'Third House Shit' hanya ingin viral dan mendapat banyak perhatian di media sosial.

Satu hal yang pasti. Restoran ini membuat banyak orang geram karena menu ini dinamai 'Third House Shit'. Third House merupakan Rumah Ketiga atau Bait Suci yang sangat penting yang mengacu pada kuil hipotesis yang dibangun kembali di Yerusalem.