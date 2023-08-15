Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Rekomendasi Tempat Makan Sehat di Bali, Bikin Tubuh Bugar saat Liburan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:03 WIB
10 Rekomendasi Tempat Makan Sehat di Bali, Bikin Tubuh Bugar saat Liburan
Salah satu menu andalan tempat makan sehat di Bali (Foto: IG/@earthcafebali)
A
A
A

BERLIBUR ke Bali tak melulu soal pantai dan deburan ombak dihiasi hamparan pasir putih. Yang terpenting saat berlibur, traveler juga wajib memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi sehat untuk tubuh.

Sebab, makanan sehat jelas dibutuhkan tubuh guna menjaga fungsi organ agar tetap bekerja optimal. Lantas di mana traveler bisa menikmati makanan sehat saat berlibur ke Bali?

Berikut Okezone rangkumkan 10 tempat makan sehat terbaik di Bali seperti dikutip dari Best Present Guide;

1. Nalu Bowls

Nalu Bowls merupakan sebuah kios makanan yang menyediakan beraneka smoothie. Di Nalu Bowls, pengunjung dapat menikmati beraneka smoothie bowl dengan berbagai toping mulai dari buah-buahan hingga biji-bijian dengan harga mulai dari Rp60 ribu.

Nalu Bowls berada di kawasan Canggu, tepatnya di Jalan Drupadi 1 No.2A, Seminyak, Kuta atau di Jalan Batu Mejan No.88. Lebih dari itu, Nalu Bowls juga menyuguhkan pemandangan pantai Camplung Tanduk.

Nalu Bowls

Menu makanan di Nalu Bowls (Foto: IG/@emma_yoga_coaching)

2. Lazy Cats Cafe

Lazy Cats Cafe merupakan cafe kekinian yang menyuguhkan berbagai menu vegetarian. Selain sehat, makanan dan minuman di tempat ini juga dibuat langsung dengan bahan-bahan lokal. Terlebih lagi harganya hanya mulai dari Rp20 ribu. The Lazy Cats Cafe berada di Jalan Raya Ubud No.23, Ubud.

3. Cafe Organic

Cafe Organic merupakan salah satu tempat makan sehat paling populer di Bali. Seluruh makanan di tempat ini dibuat menggunakan bahan organik yang sangat dijaga higienitasnya. Berlokasi di Jalan Petitenget No.99X, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, harga setiap menu di cafe ini berada di bawah Rp100 ribu.

Cafe Organic

Interior Cafe Organic (Foto: dok. Sean Lee)

4. The Shady Shack

The Shady Shack merupakan tempat makanan sehat yang juga menyuguhkan pemandangan indah dalam konsepnya.

Berada di tepian sawah, pengunjung akan dapat menikmati berbagai menu sehat sembari menyegarkan mata. Berlokasi di Jalan Tanah Barak 53, Denpasar, dengan mulai dari 25 ribu rupiah pengunjung sudah dapat makan nikmat dan sehat.

5. Paradiso Ubud

Paradiso Ubud merupakan tempat makan yang menawarkan makanan vegan sekaligus sensasi menonton film di bioskop dalam satu tempat.

Tidak hanya itu, Paradiso Ubud juga menyediakan kelas zumba, paduan suara, dan kelas workshop lainnya. Berlokasi di Jalan Goutama Selatan, harga makanan disini berkisar antara Rp13-160 ribu. Sedangkan untuk tiket menonton filmnya seharga Rp50 ribu.

