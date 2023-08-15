Contoh Hiasan Nasi Goreng untuk Lomba 17 Agustus, Dijamin Menang!

CONTOH Hiasan Nasi Goreng untuk Lomba 17 Agustus, bisa Anda ketahui melalui artikel berikut ini. Ini bisa menjadi ide inspirasi, karena mengingat perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun ini sudah di depan mata.

Ya, untuk merayakan 17 Agustus, memang sudah menjadi kebiasaan warga Indonesia untuk mengadakan lomba 17 Agustusan setiap tahunnya. Lomba yang diikuti juga berbagai macam seperti contoh lomba tarik tambang, lomba makan kerupuk, lomba bakiak, termasuk lomba memasak.

Bahkan ada beberapa yang membuat nasi goreng dengan beragam macam hiasan kreatif ala 17 agustusan untuk dilombakan loh! Selain dinilai dari rasa, nasi goreng juga perlu dihias secantik dan sekreatif mungkin.

Berbagai bahan yang bisa dimakan juga dapat dijadikan hiasan pada sajian nasi goreng tersebut. Dihimpun berbagai sumber, Selasa (15/8/2023) berikut beberapa contoh hiasan nasi goreng untuk lomba 17 Agustus, seperti dihimpun dari berbagai sumber.

1. Timun dan tomat: Gunakan timun dan tomat sebagai hiasan untuk mempercantik nasi goreng. Potong timun dan gunakan bagian dalamnya saja agar terlihat berwarna putih, potong juga tomat dengan bentuk sekreatif mungkin, bisa dipotong zig zag seperti bunga. Timun dan tomat yang dipadukan akan terlihat berwarna merah dan putih seperti warna bendera Indonesia.

(Contoh Hiasan Nasi Goreng untuk Lomba 17 Agustus, Foto: Cookpad)





2. Nasi goreng merah putih: Nasi goreng merah dimasak dari berbagai rempah merah seperti cabai atau bisa juga buah bit, dan untuk nasi goreng putih dimasak dengan rempah biasa tanpa cabai. Padukan kedua warna nasi goreng tersebut dalam cetakan persegi pang lalu taruh dipiring. Nasi goreng akan terlihat seperti melambangkan bendera mera putih.

(Contoh Hiasan Nasi Goreng untuk Lomba 17 Agustus, Foto: Cookpad)