Resep Puding Cendol Nangka, Si Cantik yang Lezatnya Tradisional Banget

PUDING jadi salah satu hidangan penutup bercita rasa manis yang banyak disukai, kerap disajikan baik di acara spesial atau sebagai camilan.

Namun selama ini puding yang biasa disantap, umumnya adalah puding rasa coklat, stroberi, atau vanilla. Nah, jika bosan dengan rasa puding yang monoton, Anda bisa coba kreasi puding yang menarik dengan mengkreasikan puding bersama dengan minuman tradisional masyarakat Jawa, cendol dan tambahan buah nangka.

Puding cendol nangka ini, jadi kombinasi pas antara kelezatan tradisional cendol, dan manisnya aroma nangka ke dalam puding yang bertekstur lembut. Tanpa berlama-lama, berikut ini adalah resep puding cendol nangka, sebagaimana dilansir dari akun Instagram @linagui.kitchen, Selasa (15/8/2023).

Bahan puding cendol;

1 liter santan

1 bks agar agar

100 gr gula pasir

Garam secukupnya

2 lembar pandan

100 gr nangka

Cendol secukupnya

BACA JUGA:

Bahan puding gula merah;

1 bungkus agar-agar

200 gr gula merah

BACA JUGA: