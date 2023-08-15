10 Makanan Khas Nusantara yang Identik dengan HUT RI, dari Tumpeng hingga Klepon Merah Putih

HUT RI 17 Agustus 2023 tinggal menghitung hari. Bendera dan aksesoris di jalanan sudah mulai dipasang dari sejak seminggu lalu untuk memeriahkan HUT Ke-78 RI.

Berbagai macam perlombaan di kampung juga mulai digelar untuk meramaikan keceriaan momen 17 Agustus tahun ini. Selain perlombaan, berbagai makanan khas Nusantara juga dihidangkan di momen perayaan Hari Kemerdekaan RI.

Apa saja makanan tersebut? Berikut daftar 10 makanan khas Nusantara yang identik dengan HUT RI dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (15/8/2023).

1. Bubur merah putih

(Foto : Instagram/@700resep)

Makanan yang selalu wara-wiri di meja makan setiap bulan Agustus adalah bubur merah putih. Warna merah dari bubur ini berasal dari gula merah, sedangkan warna putih berasal dari campuran campuran santan kelapa. Selain enak, bubur merah putih melambangkan rasa syukur.

2. Klepon Merah Putih

(Foto : Cookpad)

Klepon merupakan salah satu makanan daerah yang cukup populer di Indonesia. Paling banyak ditemukan, klepon berwarna hijau. Warna tersebut diolah dari sari-sari daun suji.

Di dalam makanan ini biasa bertabur kelapa parut, diisi gula merah atau gula aren. Sensasi gula merah yang meletus di dalam mulut juga membuat jajanan ini makin tak bisa dilupakan.

Klepon identik dengan warna hijau, tapi khusus di bulan Agustus biasanya akan berubah menjadi warna merah dan klepon dihidangkan saat perayaan atau selamatan oleh masyarakat Jawa kuno.

3. Tumpeng Merah Putih

(Foto: Cookpad)

Nasi tumpeng biasanya berwarna kuning. Namun, khusus untuk bulan Agustus, nasi yang identik dengan acara syukuran mendadak berubah warna menjadi merah putih.

Tentu, warna ini sengaja dipilih untuk melambangkan bendera Merah Putih yang menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia. Warna merah berasal dari beras merah, sementara warna putih berasal dari beras yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Perpaduan keduanya tak cuma menjadikan nasi tumpeng semakin menarik namun juga menggugah selera.

4. Telok Pindang

Telor pindang atau disebut juga telok pindang adalah kuliner yang mudah ditemukan di Palembang. Makanan satu ini adalah telur ayam yang direbus lama selama lima jam dan dicampur dengan berbagai rempah.

Rempah-rempah yang digunakan seperti asam jawa, garam, gula merah, dan serai. Menyantap telok pindang di Hari Kemerdekaan dipercaya sebagian orang dapat memberi pengalaman yang cukup mengesankan.