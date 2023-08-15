Awkarin Pose Hot Pakai Bikini Putih, Pamer Perut Gembil Sebelum Sedot Lemak

AWKARIN salah satu selebgram yang kehidupannya tidak pernah lepas dari sorotan publik. Bukan hanya tentang kehidupan pribadinya, tapi juga gaya outfitnya yang selalu seksi.

Seperti baru-baru ini dia mengunggah foto terbarunya saat liburan di Maldives. Perempuan bernama lengkap Karin Novilda ini memamerkan perut gembil sebelum operasi sedot lemak.

"Nikmati pemandangan terakhir perut gimbil ini yang akan segera musnah setelah aku Liposuction," tulis Awkarin pada caption unggahan fotonya.

Gayanya terlihat seksi memakai bikini two piece waran putih dipadukan dengan rok crinkle warna hijau.