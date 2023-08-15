Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Hidup Lagi Capek-capeknya, Tiba-Tiba Muncul Potongan Rambut Model Ubur-Ubur

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |19:01 WIB
Hidup Lagi Capek-capeknya, Tiba-Tiba Muncul Potongan Rambut Model Ubur-Ubur
Model Rambut Ubur-Ubur. (Foto: X)
A
A
A

MODEL potongan rambut memang memiliki zaman dan masa. Tapi, memang terkadang tren rambut kembali mengulang ke masa lampau.

Meski begitu, ada juga potongan rambut yang memang anti-mainstream atau berbeda dengan potongan rambut pada umumnya. Seperti, potongan rambut yang baru-baru ini viral di media sosial, dengan bentuk seperti ubur-ubur.

Rambut Ubur-Ubur

Potongan rambut model ubur-ubur itu diunggah oleh aku Twitter @tanyarl. “Ini beneran ada potongan rambut ubur-ubur?,” tanya akun tersebut dalam keterangan fotonya seperti dikutip MNC Portal.

Dari postingan itu nampak foto seprang wanita tampil dengan rambut ubur-ubur. Pada bagian liar rambut tersebut model bobo berponi. Sementara bagian belakang rambut itu masih terlihat panjang seperti kaki ubur-ubur.

Rambut model ubur-ubur seperti itu cukup unik, terutama bagi mereka yang suka dengan gaya nyentrik. Kira-kira model rambut ini akan tren di 2023 enggak yah?

Halaman:
1 2
      
