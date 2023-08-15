Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Cantik Go Youn Jung Jadi Anak SMA, Imut Walau Seragam Lusuh

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |19:30 WIB
4 Potret Cantik Go Youn Jung Jadi Anak SMA, Imut Walau Seragam Lusuh
Potret cantik Go Youn Jung jadi anak SMA, (Foto: Instagram @goyounjung)
GO Youn Jung merupakan aktris muda asal Korea Selatan yang kini tengah naik daun. Pasalnya, parasnya yang cantik serta aktingnya yang luar biasa membuat hati para pencinta drama, penggemar dan warganet meleleh.

Setelah rampung dalam drama Alchemy of Soul di tahun 2022, Go Yoon Jung kini kembali menyapa para penonton lewat drama Moving yang sedang trending dan hits, bersama dengan Lee Jung Ha dan Kim Do Hoon.

Dalam drama tersebut, Go Youn Jung diketahui memerankan siswi yang punya kekuatan super bisa sembuh dari cedera dalam waktu sangat singkat Jang Hui Soo. Padahal aslinya, Go Youn Jung sudah berusia 27 tahun loh!

 BACA JUGA:

Jadi penasaran bagaimana potret imutnya Go Youn Jung jadi anak SMA? erikut Okezone rangkumkan beberapa potret penampilan Go Youn Jung sebagai Jang Hui Soo mengenakan seragam sekolah, dikutip dari akun Instagram pribadinya, @goyounjung, Selasa (15/8/2023).

1. Imut dengan gaya rambut kuncir kuda: Memerankan sosok Jang Hui Soo, Go Youn Jung tampak sangat cocok memakai baju SMA. Perpaduan kaus polo putih dengan rok berwarna biru, dengan rambut panjang lurusnya yang dikuncir kuda, gaya rambut khas anak sekolah pada umumnya. Imut maksimal ya!

2. Bak remaja: Nah di foto ini, Younjung benar-benar seperti pelajar SMA di Korea yang masih berumur belasan tahun. Younjung di sini mengenakan set seragam sekolah ala Korea lengkap, ditambah rompi atau vest rajut warna krem beige sebagai outer. Wajah cantik gadis kelahiran 1996 yang tak dipulas make up itu semakin bertambah menggemaskan dengan potongan rambut pendek berponi rata depan.

 

